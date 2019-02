Torra esclata contra Arrimadas: «Deixi de fer espectacle i faci política»

Dur cara a cara entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i la presidenta parlamentària de Ciutadans, Inés Arrimadas. La sessió de control al Parlament ha quedat marcada per un debat en què Torra ha acabat demanant a la cap de l'oposició que "deixi de fer espectacle i faci política d'una vegada". Ha recordat que Ciutadans s'ha negat a participar de tots els espais de diàleg perquè prefereixen "la bronca".Arrimadas ha encès els ànims del president titllant "d'humiliant" el document de 21 punts que Torra ha posat sobre la taula de negociació amb Pedro Sánchez i que ahir va compartir amb els grups catalans que van participar de la segona reunió de l'espai del diàleg, on Cs ha deixat la cadira buida. "És un recopilatori del seu odi als espanyols i obvia la meitat dels ciutadans de Catalunya", ha etzibat la cap de l'oposició, que un cop més s'ha adreçat al president del govern espanyol per retreure-li que estigui negociant amb qui representa "el separatisme i els CDR".El debat s'ha anat tensant i adquirint un to agre mentre el president del Parlament, Roger Torrent, intervenia per intentar asserenar-lo. Torra ha replicat a Arrimadas que és "vergonyós i indignant" que la cap de l'oposició renunciï a la seva "responsabilitat" i no exerceixi com a tal. "Quan cal arromangar-se i treballar per al diàleg vostès mai hi són", ha lamentat Torra, que ha afegit que per a l'independentisme no és gens fàcil seure a dialogar amb el govern espanyol tenint dirigents a la presó i a l'exili. "Demano a Ciutadans que afronti la seva responsabilitat com a grup que va guanyar els eleccions. Que segui a la taula del diàleg", ha dit Torra.El president de la Generalitat també ha retret a la formació taronja que l'acusi de "racista, xenòfob i supremacista" quan a Andalusia ha pactat amb la ultradreta "racista, xenòfoba i supremacista" que representa Vox.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor