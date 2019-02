El Govern farà una contraoferta de pressupostos als comuns

El Govern farà una contraoferta pels pressupostos de la Generalitat als comuns per intentar aconseguir el seu aval. Així ho ha anunciat el president Quim Torra durant la sessió de control del Parlament després d'una intervenció de la presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, tancant files amb els independentistes en la defensa dels presos polítics i el rebuig al judici de l'1-O."Cal aquesta unitat ferma i inqüestionable dels demòcrates. Voldríem que la mà estesa arribés als pressupostos", ha argumentat Torra justa abans d'anunciar que en els pròxims dies el vicepresident Pere Aragonès farà aquesta contraoferta.I és que les converses pels comptes havien quedat congelades perquè els comuns van decidir aixecar-se de la taula a l'espera d'un moviment d'Aragonès que, segons el president, arribarà en breu. L'anunci de Torra ha vingut just després d'una intervenció en la qual Albiach, tot i reconèixer les discrepàncies polítiques amb els independentistes, ha reivindicat que el que s'està vivint a Catalunya "hauria de fer caure la cara de vergonya a qualsevol demòcrata".La presidenta dels comuns ha assegurat que aquest judici "infame" no s'hauria de produir mai i ha denunciat que s'està produint una "violència institucional" en nom d'uns delictes "que no existeixen". A tot plegat, ha denunciat, se li suma una cúpula judicial polititzada. "Els demòcrates hem de dir que el dret a decidir no és delicte. Menys querelles, menys tribunals i més política, més diàleg i més democràcia", ha defensat Albiach.En una de les intervencions més tenses de la sessió de control, el portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha acusat Torra de ser el "primer represalitat de la història" que va "en cotxe oficial", una referència pensada per ridiculitzar el missatge de la repressió. El dirigent popular ha advertit el president de la Generalitat que l'independentisme ja ha estat derrotat. Visiblement molest pel to de les paraules de Fernández, Torra ha preguntat si a la derrota a la qual es referia el dirigent del PP era la del 1939, apel·lant al conflicte de la Guerra Civil.Més enllà del contingut de la picabaralla, el president català ha recordat que la causa al Tribunal Suprem, que començarà el 12 de febrer, serà un "judici simulat" i una "farsa". "Serem presents en el judici i aprofitarem qualsevol oportunitat per denunciar la vulneració de drets i, sobretot, que se'ns ha impedit exercir el dret a l'autodeterminació. Aquestes són les nostres línies vermelles", ha expressat Torra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor