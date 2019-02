VÍDEO Troben a Barcelona un nen de vuit anys segrestat pel seu pare a Holanda

La policia espanyola ha localitzat a Barcelona un nen de vuit anys segrestat a Holanda pel seu pare. La mare té la custòdia exclusiva del menor. Estan en procés de separació. Els fets van passar el 12 de juny a la ciutat de Kruisstratt, quan el pare i un amic van emportar-se el nen introduint-lo per la força en un vehicle i van fugir.Les autoritats holandeses van detectar la possible presència dels implicats a Catalunya i van emetre una ordre europea d'investigació el 27 de juliol. Els agents van localitzar el menor en un immoble, on també hi havia un dels investigats, que va ser detingut. Va ser necessària la intervenció del Grup Operatiu Especial de Seguretat. La policia continua buscant el pare del nen.Un educador d'un centre d'acollida es va fer càrrec del menor a l'espera que sigui tornat a la seva mare a Holanda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor