Bosch explicarà a les principals capitals europees la «veritat» sobre el judici

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha anunciat aquest dimecres al Parlament que en les properes setmanes viatjarà a les principals capitals europees per explicar la "veritat" sobre el judici de l'1-O que arrencarà dimarts vinent al Tribunal Suprem . "Explicarem la veritat, tota la veritat i res més que la veritat. Aquest és un judici polític contra presos polítics. Se'ls acusa de rebel·lió i sedició, delictes que requereixen violència, i no n'hi va haver de cap tipus. Organitzar un referèndum va ser despenalitzat per l'Estat en una llei aprovada el 2005 al Congrés. No hi ha delicte", ha destacat en la sessió de control al Parlament en resposta a Ferran Civit, diputat d'ERC.Aquesta estratègia internacional de Bosch, com va avançar NacióDigital , passa per fer servir l'efecte de Vox a l'estranger mentre duri el judici. En els propers dies, per exemple, Bosch té previst mantenir contactes a França amb mitjans, think tanks i representants diplomàtics. El conseller, de passada, ha acusat el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, de gastar-se "més d'un milió d'euros" en campanyes de màrqueting per "netejar" la imatge de l'Estat al món.Un dels principals objectius de Borrell, de fet, és combatre l'independentisme a nivell de l'opinió pública internacional. Aquest és un dels motius pels quals el seu departament ha adjudicat un contracte de 157.328,7 euros anuals per a l'"elaboració de continguts gràfics i audiovisuals per als mitjans de comunicació digital" del ministeri i entitats vinculades com España Global -l'antiga Marca España-, la qual ha traçat un pla per frenar la "desinformació independentista" durant el judici de l'1-O.La Generalitat habilitarà un espai a Madrid per tal que la premsa estrangera pugui seguir el judici contra el referèndum que arrencarà el 12 de febrer al Tribunal Suprem. El centre s'habilitarà a la delegació del Govern a Madrid, al Centre Cultural Blanquerna. La idea, segons va explicar ahir Bosch després del consell executiu, és que es puguin seguir les sessions "sense filtres" un cop l'Estat ha arrencat una campanya per tal de canviar la imatge de la justícia espanyola de cara a l'inici del judici.

