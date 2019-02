L'Arquebisbat de Tarragona també destituirà el rector d'Arbeca per abusos

Davant les notícies publicades en els mitjans de comunicació vers la meva persona i d’acord amb el Sr. Arquebisbe i en bé de les parròquies on estic exercint el meu ministeri, he demanat poder ser rellevat del meu càrrec de rector de les parròquies de Sant Jaume Apòstol d’Arbeca, de Sant Martí de Sant Martí de Maldà (i església del Dolç Nom de Maria del Vilet), de Sant Jaume Apòstol de Belianes, de Santa Maria de Maldà, de Sant Jaume Apòstol de Nalec, de Sant Miquel dels Omellons i de la Transfiguració del Senyor de Rocafort de Vallbona.



Agraeixo públicament al Sr. Arquebisbe la seva confiança dipositada en mi durant tots aquests anys.



Lamento profundament aquesta situació i demano disculpes a totes les persones a les quals hagi pogut ofendre o decebre.



L'Arquebisbat de Tarragona destituirà en les pròximes hores Josep Maria Font com a rector d'Arbeca (les Garrigues) després que s'hagi confirmat que va ser un dels dos investigats pel Vaticà per suposats abusos infantils, segons ha pogut saber l'ACN. El religiós és fill de Constantí i va ser denunciat entre el juny del 2015 i el novembre de 2016 "per presumptes tocaments a menors amb finalitat libidinosa", segons l'arquebisbat.D'acord amb els protocols del Vaticà, es va ordenar una investigació prèvia dels fets i es va informar del resultat a la Congregació per a la Doctrina de la Fe. En el seu cas, es van adoptar "mesures disciplinàries proporcionades als fets provats" que des de l'arquebisbat no s'han volgut detallar.Mossèn Font també fa de capellà en altres pobles de l'Urgell, com Sant Martí de Maldà, Maldà, Belianes, Nalec, Rocafort de Vallbona i El Vilet; i als Omellons, a les Garrigues. A més, és el responsable del santuari del Tallat.El cas ve després de la destitució del rector de la parròquia de Constantí i la Canonja, Francesc Xavier Morell, després que també es publiqués que va ser investigat per abusos a menors i pornografia infantil en dues ocasions diferents.Josep Maria Font ha fet un comunicat quan s'ha conegut la decisió.

