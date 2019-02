Els detinguts per l'agressió sexual múltiple de Sabadell ja són a mans del jutge

Els set detinguts per haver participat presumptament en l’ agressió sexual múltiple a una noia de 18 anys i veïna de Sabadell aquest diumenge ja han passat a disposició del jutge. Es tracta d’homes d’edats compreses entre els 21 i els 57 anys, el darrer dels quals l’han detingut aquesta passada matinada en una altra nau abandonada de la ciutat.Segons han informat fonts properes a la investigació a, el trasllat dels detinguts s'ha fet efectiu a les 8.00 hores, quan han accedit a l'edifici dels jutjats de Sabadell. Aquí hauran de declarar davant del titular del Jutjat d'Instrucció número 2, on també s'hauran de sotmetre a una roda de reconeixement.Als set detinguts se'ls atribueix un presumpte delicte d'abús sexual, però al llarg del dia el jutge haurà de determinar el grau d'implicació en els fets de cada un d'ells.La Policia Municipal va detenir sis dels sospitosos diumenge mateix, després que la víctima interposés la denúncia per l’atac sexual i d’haver rebut les atencions necessàries a l’hospital Parc Taulí. Dilluns, però, els detinguts van passar a mans dels Mossos d’Esquadra, que és qui ha assumit la investigació.La jove, una noia de 18 anys i veïna de Sabadell, va ser atacada després de tornar de festa en dos locals del centre de Sabadell, concretament La República i el Sabadebidoo. No ha transcendit públicament, ara per ara, en quin moment va entrar en contacte amb els agressors, donat que fonts municipals apunten que la jove no recorda què va passar des de que era de festa fins que va aparèixer a la nau.La investigació dels Mossos d’Esquadra es manté oberta, i no es descarten més detencions.

