Set acusats per la tragèdia del «Love Parade» acorden una «pena simbòlica»

Set dels deu acusats per l'allau humana al festival de música techno "Love Parade" a la ciutat alemanya de Duisburg el 2010, que va causar la mort a dues joves tarragonines i a 19 persones més, han acordat amb el fiscal una "pena simbòlica" amb la qual sortirien del judici.

Segons ha explicat aquest dimarts a l'ACN el pare d'una de les víctimes, Francisco Zapater, els sis funcionaris municipals i un treballador de l'organització han arribat a un acord pel reconeixement d'una "culpa petita" que fins i tot podria no comportar cap sanció o conseqüència. Els altres tres acusats, treballadors de l'organització, haurien rebutjat l'acord perquè no accepten cap culpa i volen arribar a la sentència. El tribunal determinarà com continua el procés.Zapater ha criticat l'acord entre fiscal i acusats, que considera "incomprensible". "Que trist que amb 21 morts es pugui acabar amb una pena simbòlica", ha considerat Zapater, que ha qualificat el judici de "kafkià". El procés va començar el 8 de desembre del 2017 a Düsseldorf (Alemanya) i, tretze mesos més tard, encara no ha acabat.

