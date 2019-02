El Barça i l'Ajuntament de Barcelona ja no consten a la web d'España Global

El Barça i l'Ajuntament de Barcelona ja no apareixen a la pàgina web d'España Global. Aquesta pàgina creada pel govern espanyol té com a objectiu millorar la percepció i la reputació del país, tant a l'exterior com a l'Estat, coincidint amb l'inici del judici de l'1-O. La web compta amb un apartat titulat "Qui som", on hi figuraven les dues institucions que van protestar fa uns dies per l'ús sense permís dels seus logotips, especialment després de la última campanya de l'entitat que porta per títol This is the real Spain. "És inacceptable fer servir el logo de l'Ajuntament sense autorització i per campanyes alienes a la imatge que volem projectar al món", va piular Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcaldia. El regidor també va remarcar que havien demanat a la direcció d'España Global que retiressin el logotip i que s'abstinguessin de "fer-ne ús en iniciatives amb biaix tan evident".Per altra banda, el Barça va informar que estudiaria accions legals per l'utilització del logo del club com a col·laborador d'España Global. "Ens ha sorprès molt i ara caldrà estudiar què cal fer", ha remarcat el club a diferents mitjans.La campanya està sent utilitzada per contrarestar els arguments de l'independentisme que critiquen una manca de garanties del procés judicial del l'1-O al Tribunal Suprem. Per respondre a la campanya del govern espanyol, Òmnium va públicar un vídeo de format similar "Parlem d'Espanya?" , on denúncia la repressió i la retallada de drets de l'Estat espanyol coincidint amb l'inici del judici a l'independentisme.

