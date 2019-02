VÍDEO Enxampen un patinet elèctric circulant en contradirecció per un túnel de la Gran Via

La gent estima molt poc la seva pròpia vida... Un patinet sota el túnel de gran vía en contra direcció... pic.twitter.com/hQYN46Aw4t — GUBindignat (@GUBindignat) 5 de febrer de 2019

Señora @adacolau. Legislen de una vez en #Barcelona estas locuras. Las ordenanzas y las herramientas que nos ofrecen a #GuàrdiaUrbana son de traca. Legislen. Legislen. Que esto se nos ha ido de las manos hace tiempo. pic.twitter.com/UGk6YjzT01 — Arrieros Somos (@arrierossomosgu) 14 de novembre de 2018

Nou incident provocat per un patinet elèctric. Aquest cop, s'ha enregistrat un d'aquests vehicles circulant en contradirecció per un dels túnels de la Gran Via, a l'altura de plaça d'Espanya, al centre comercial Les Arenes. Ho ha enregistrat un usuari a Twitter i les imatges daten de l'1 de febrer a mitja tarda. La qualitat de la imatge no és molt alta i això dificultarà probablement identificar l'infractor.No és el primer cop que un patinet elèctric comet una temeritat. Al novembre es va fer viral un vídeo en què es veia una parella circulant amb aquest vehicle a 80 km/h per un carril de la Diagonal.

