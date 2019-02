Els observadors internacionals del judici busquen lloc per no quedar-se «al carrer»

La presència d'observadors dins de la sala penal del Tribunal Suprem, on se celebrarà a partir del proper 12 de febrer el judici de l'1-O, segueix pendent de resoldre's. I és que la resposta que va donar l'alt tribunal el passat divendres -afirmant que la senyal televisiva pública era la garantia perquè tothom pogués ser observador- no ha satisfet, ni molt menys, la plataforma International Trial Watch, que coordinarà l'acció de diversos observadors durant el procés judicial.



És per aquest motiu que la plataforma ha demanat reunir-se amb el president de la sala segona, Manuel Marchena, amb qui volen aclarir què passarà amb els prestigiosos observadors -catedràtics i experts en drets humans- que arribaran a Madrid les properes setmanes, d'arreu d'Europa i dels Estats Units. Els detalls ens els expliquen en una entrevista que NacióDigital publicarà aquesta setmana.

Malgrat que mantenen l'esperança de ser presents a la sala, però, ja han començat a buscar un local a prop del Suprem perquè cap dels prestigiosos observadors "no es quedi al carrer" i puguin fer la seva feina i atendre els mitjans.Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador, de, subdirector de

