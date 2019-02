L'equipació més trencadora del Barça que la junta va rebutjar

La equipación blanca del Barça que no verá la luz https://t.co/w5v8oB0YDS — Penya Virtual Blaugrana (@PVBlaugrana) 6 de febrer de 2019

Fa anys que el Barça mira d'innovar en els dissenys de les equipacions de l'equip de futbol. D'eliminar franges blau i grana i apostar per una samarreta de dos colors, a una segona equipació totalment negra o amb la senyera, o, aquesta temporada, amb una tercer disseny amb l'Eixample barceloní com a protagonista.Nike, la marca patrocinadora, intenta ser trencadora per aconseguir que els seguidors del Barça continuïn comprant. Això sí, hi ha uns límits.Tal com explica Mundo Deportivo, Nike va proposar a la junta una segona equipació per a la temporada 2020-21, de color blanc, amb la creu de Sant Jordi i alguns detalls de color blau. Les dues franges vermelles que formen la creu es creuen a la part de l'escut.La junta la va rebutjar: el blanc -el color de l'etern rival, el Madrid- no és una opció que es pugui contemplar.

