Toni Cantó, denunciat per tenir 40 tortugues a casa

Toni Cantó ha estat denunciat per tenir unes 40 tortugues a la seva casa de Torrelodones, a Madrid, segons informa RAC1 . El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil, va rebre un escrit en què s’informava de l’existència d’almenys 40 exemplars de tortuga mediterrània i altres espècies procedents del Marroc al domicili de l’actor i diputat de Ciutadans.La denúncia incorpora imatges de Google Maps on es poden veure les casetes on vivien els animals. L’informe de Seprona apunta que Cantó “no resideix en aquest domicili i, per tant, és molt probable que aquestes tortugues no tinguin el manteniment i l’atenció veterinària necessària´”A la Comunitat de Madrid aquestes col·leccions privades d’animals es consideren nuclis zoològics i no es poden tenir més de cinc animals sense el permís corresponent. Cantó s’enfronta ara a una sanció des dels 300 fins als 3.000 euros, a més de la confiscació de les tortugues.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor