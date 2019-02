Artadi aposta per «relators de perfil internacional» en una taula de diàleg amb partits espanyols

Relators de perfil internacional en el marc d'una taula de diàleg amb els partits espanyols. Aquesta és la proposta que el Govern ha fet arribar al govern espanyol i que ha explicat Elsa Artadi en una entrevista aquest matí a El Matí de Catalunya Ràdio, l'endemà de la taula de partits que es va celebrar ahir al Palau de la Generalitat i després que el govern del PSOE avalés aquesta figura de "relator" per fer de testimoni del diàleg entre els dos governs.La consellera de la Presidència ha constatat que cal "algú que doni fe del que està passant" perquè no pot ser que es faci una reunió i "després en surtin versions diferents". Aquesta figura "no farà de portaveu" però donarà fe dels acords a què s'arribi a cada trobada. Artadi ha condicionat aquest diàleg a què es reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya i s'acabi amb la repressió. I pel que fa als noms, el Govern n'ha enviat una llista a la Moncloa, i Artadi ha detallat que pensen en noms de perfil internacional, que no tinguin interessos en el conflicte -ha descartat el lehendakari Íñigo Urkullu- que ja hagin fet aquesta feina abans. "Veurem quins noms ens accepten i quins no", ha explicat.Artadi ha explicat que aquest relator hauria de ser present en el diàleg amb els partits espanyols i ha descartat que tingui un paper en la taula de partits catalans. "Nosaltres no tenim cap problema per explicar què passa", ha deixat clar Artadi. En aquest sentit, sí que ha demanat una taula de partits d'àmbit espanyol en què hi siguin presents el PSOE i Podem. "Si no es fa aquesta taula, no es pot avançar", ha lamentat la consellera.Sobre els pressupostos, Artadi ha admès que la qüestió està encallada i ha donat per fer que no hi haurà acord abans de divendres. Els dies 12 i 13 de febrer s'han de votar les esmenes a la totalitat, que ERC va presentar ahir i el PDECat ha de presentar la seva aquesta setmana si no hi ha gestos per part de Sánchez. La dirigent independentista ha emplaçat el govern espanyol ha mantenir el diàleg passi el que passi amb els comptes.

