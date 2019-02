Sánchez accepta un «relator» en l'últim intent pels pressupostos

Els republicans, que a diferència del PDECat ja han formalitzat l'esmena a la totalitat, insisteixen que aquest arbitratge ha de ser de caràcter internacional

Iceta elogia la "transparència" de Torra per haver-los fet partícips del document de negociació amb 21 punts que la Generalitat ha posat sobre la taula de la Moncloa

Jornada polièdrica, a Barcelona i a Madrid, a l'hora d'abordar el diàleg entre l'Estat i la Generalitat per desencallar el conflicte polític. Existeixen avenços -la presència d'un "relator" en les negociacions i la creació d'una taula de partits catalans i estatals-, però de moment són insuficients perquè l'independentisme aparqui les esmenes a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez. "Tot això anirà al límit, fins dimecres de la setmana vinent hi ha temps", assenyalava un alt dirigent consultat a la sortida de la segona trobada de l'espai de diàleg que ha aplegat a la Generalitat membres del Govern i dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, el PSC i els comuns.Aquests avenços, encara no concretats, serveixen per situar passos endavant de mínims que permetin superar la paràlisi existent a l'hora d'abordar el conflicte polític quan falta només una setmana perquè arrenqui el judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Suposen, també, un últim intent de Sánchez per validar uns pressupostos que necessiten el suport de l'independentisme per seguir el tràmit. La creació d'una taula de diàleg entre partits catalans i estatals serà un tercer espai d'interlocució que se sumarà a la comissió bilateral Estat-Generalitat i a l'espai de diàleg de partits catalans.La Generalitat ja ha enviat una proposta de personalitats internacionals que puguin fer de "relators" -un terme avalat tant per la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, com per la consellera de la Presidència, Elsa Artadi-, però davant la possibilitat que l'Estat els veti -com donen per fet des del grup parlamentari del PDECat a Madrid- se'n plantejaran de nous. Sempre i quan, sostenen, "no tinguin interessos" específics vinculats a les dues parts, com sí passaria amb el lehendakari Íñigo Urkullu. Al Govern mantenen que abans de divendres no hi haurà acord i que, per tant, els nacionalistes -com ja ha fet ERC- presentaran l'esmena a la totalitat en el termini previst.L'esmena a la totalitat l'acabaran retirant quan arribi l'hora de votar al Congrés? Ara per ara, és una incògnita. Les dues demandes que ha fet Artadi -i que ha fet seves Albert Batet, portaveu de JxCat- és que hi hagi aquesta figura "d'observador" de les negociacions, acompanyada d'un calendari de treball que sigui impermeable al judici de l'1-O i a les eleccions municipals, autonòmiques i europees, i que es pugui parlar d'autodeterminació de manera "efectiva". ERC, més contundent, demana també un gest explícit de la Fiscalia com a condició indispensable per aixecar el veto als comptes.Els avenços constatats a nivell de Govern en la negociació amb la Moncloa -en la qual també hi participa activament Pere Aragonès, vicepresident de Quim Torra- no tenen el mateix efecte en els dos partits independentistes amb representació a Madrid. Els republicans, que a diferència del PDECat ja han formalitzat l'esmena a la totalitat, insisteixen que aquest arbitratge ha de ser de caràcter internacional, que s'ha de poder abordar el dret a l'autodeterminació i que el govern espanyol ha d'instar la Fiscalia a moure's davant la seva acusació en la causa de l'1-O. Fonts dels republicans asseguren que aquests requisits són inamovibles i que, si no es donen, el "no" als pressupostos de Sánchez es farà efectiu ja dimarts que ve. "L'esmena a la totalitat ha vingut per quedar-se", ha sentenciat el president del grup republicà al Parlament, Sergi Sabrià.Artadi no s'ha estat de replicar que les condicions que estan posant sobre la taula des d'ERC són "poc realistes" perquè la "repressió no acabarà en dues setmanes". Una afirmació que ha posat un final agredolç a la taula de partits catalans i que constata que no hi ha, almenys a hores d'ara, un posicionament monolític amb el PDECat al Congrés sobre com procedir amb l'esmena a la totalitat. Entre les files republicanes donen per poc probable que, just quan comenci el judici, acabin retirant l'esmena a la totalitat si no s'ha produït cap gest significatiu del govern espanyol. En el text, per cert, s'hi parla específicament d'una mediació que sigui "preferiblement" internacional.Torra i Carles Puigdemont han estat claus a l'hora de pressionar el PDECat per presentar esmena a la totalitat , i mantenen l'autodeterminació al centre. El president, durant la reunió, ha explicat els 21 punts proposats a Sánchez a la cimera del Palau de Pedralbes del 20 de desembre . S'han fet públics en aquell moment i s'hi pot llegir que s'aposta per un "pacte d'Estat" que defensi l'autodeterminació. Tots dos segueixen atentament l'evolució de les negociacions i també les discrepàncies entre socis. Fins i tot hi ha dirigents del PDECat que acusen ERC d'actuar com abans de la declaració de la independència del 27 d'octubre del 2017, amb una actitud "dual".Conscients que es treballa contra rellotge per salvar el primer estadi dels comptes, el PSC i els comuns remen per aprofitar qualsevol escletxa per facilitar un escenari de tramitació dels comptes sabent que l'inici del judici pot ser un gran escull per a la negociació bilateral. El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, no només ha afirmat amb claredat el seu aval a la creació d'una taula amb partits estatals que fa dies els socialistes no confirmaven, sinó que ha elogiat la "transparència" del president Quim Torra per haver-los fet partícips del document de negociació amb 21 punts que la Generalitat ha posat sobre la taula de la Moncloa.També els comuns per boca de la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, han parlat d'"avenços qualitatius" després de la segona reunió de l'espai de diàleg de partits catalans. Perquè s'ha fixat un calendari mensual per donar continuïtat a les trobades i també una metodologia de treball, però també per l'aproximació exhibida entre Artadi i la vicepresidenta Calvo després que divendres passat la portaveu del govern espanyol hagués assegurat que les converses estaven en "un punt mort".Es tramitaran finalment els pressupostos? Queda una setmana i es dona per fet que el desenllaç penjarà d'un fil fins al darrer moment. Tothom està cremant els darrers cartutxos mirant de reüll unes enquestes que dibuixen una alternativa de govern espanyol més adversa per a l'independentisme si Sánchez acaba convocant eleccions espanyoles i hi ha un ascens de la dreta. Però també un escenari català on els sondejos donen l'avantatge a ERC. Hi ha, però, qui no descarta que si es tomben els pressupostos Sánchez esgoti igualment la legislatura.

