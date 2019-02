Decathlon i Lidl escullen Barcelona per competir al sud d'Europa

Lidl i Decathlon volen competir amb força i garanties al sud d'Europa i han escollit Barcelona com a seu per entomar el repte. Les dues companyies internacionals invertiran milions d'euros en territori català. La cadena de supermercats s'intal·la a Esplugues i a la Zona Franca i l'empresa francesa de material esportiu al Port de Barcelona.



Lidl ocuparà un espai de 61.000 metres quadrats a la Zona Franca de Barcelona. Les instal·lacions que hi construirà serviran per abastir el mercat del sud d'Europa. L'operativitat del centre serà responsabilitat de la companyia Naeko Logistics, que tindrà com a gran client la multinacional alemanya. La nau serà al costat d'una de les entrades de mercaderies del Port de Barcelona, al Polígon El Pratenc, la part de la Zona Franca que pertany al municipi del Prat.

Gairebé 10 anys després del tancament del mític restaurant Tres Molinos d'Esplugues de Llobregat, a tocar de la Diagonal, aquest dimarts la cadena de supermercats alemanya Lidl ha obert les portes de la seva botiga més gran i eficient de l'Estat a l'històric edifici, que ha conservat la seva estructura.El nou supermercat, que té una superfície de 1.800 metres quadrats i compta amb 150 places d'aparcament, ha suposat una inversió de 15 milions d'euros i donarà feina a 45 persones. Lidl, que compta amb 550 supermercats a l'Estat, continuarà apostant per Barcelona i els municipis del seu voltant. De fet, a Esplugues està previst que en breu comencin les obres de dues noves botigues als mercats municipals de La Plana i Can Vidalet.

Decathlon, nou inquilí del Port



La companyia francesa de material esportiu ha llogat 96.000 metres quadrats a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona amb l'objectiu d'instal·lar-hi un centre de distribució per abastir el sud d'Europa. Tot apunta que l'empresa preveu moure fins a 60.000 contenidors anuals des d'aquesta ubicació. Actualment la firma ja ocupa una nau de 50.000 metres quadrats a la mateixa zona, per la qual cosa preveu gairebé doblar l'espai.

Els plans de Decathlon preveuen poder-se instal·lar a la nova nau l'any 2021. El contracte de la multinacional francesa amb Cilsa, la societat que gestiona la ZAL, és el segon de més superfície només per darrere del que va fer la companyia nord-americana Amazon per ocupar un espai de 210.000 metres quadrats al mateix indret.

