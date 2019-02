Calbot d'Artadi a ERC

▶ #Portaveu @elsa_artadi: “És positiu la creació un grup de treball més tècnic per posar negre sobre blanc amb un calendari, amb el compromís que ens trobarem un cop al mes per anar avançant” pic.twitter.com/AnlmjUexaW — Govern. Generalitat (@govern) 5 de febrer de 2019

Dues són les condicions que fixa ERC per avalar els pressupostos de Pedro Sánchez: la creació de la taula de diàleg de partits estatals on es pugui parlar "sense límits" d'autodeterminació i també la fi de la repressió. La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha considerat que és un "exercici poc realista" que els republicans demanin de forma immediata que s'acabi la via judicialitzadora tenint en compte que el judici de l'1-O arrencarà en una setmana. "La fi de la repressió no arribarà en dues setmanes", ha lamentat Artadi, una declaració que ha posat un punt i final agredolç a una cimera que tots els grups participants han valorat com a positiva.La portaveu del Govern també accepta que es denomini "relator" la figura que arbitrarà la nova taula de diàleg amb partits estatals que ja ha rebut el vistiplau dels socialistes, una declaració que va en sintonia amb el que ha manifestat aquest dimarts la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo. Altra cosa és, ha precisat, que siguin capaços de posar-se d'acord en qui ha d'assumir aquest paper que es pretén neutral.Amb tot, de les declaracions d'Artadi i de les del president del grup parlamentari d'ERC es desprenen diferències a l'hora de fixar quines accions esperen per permetre una tramitació dels comptes estatals, malgrat que la portaveu ha insistit que a nivell de Govern les decisions es prenen de forma consensuada. Mentre que els republicans han formalitzat ja l'esmena a la totalitat, el PDECat la segueix condicionant a la confecció d'aquesta taula de diàleg. Artadi ha insistit que, a més de la presència de dirigents estatals amb capacitat de decisió al Congrés i de la figura del relator, també cal que aquest espai compti amb un pla de treball útil per avançar en el camí del diàleg.El PSC també avala la creació d'una taula de diàleg formada per partits catalans i estatals. Després de la segona reunió de la cimera presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, tant els socialistes com els comuns han considerat que s'està "avançant" en el camí del diàleg i han considerat positiu que s'explori la creació d'un nou espai bilateral de partits que compti també una figura neutral -els independentistes parlen de mediador-. Aquesta nova mesa seria un tercer espai que complementaria la comissió bilateral Estat-Generalitat fixada a l'Estatut i la taula de diàleg de formacions catalanes que s'ha reunit per segon cop aquest dimarts."No tenim cap inconvenient, participarem en els espais de diàleg on se'ns demani", ha dit el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha precisat que aquest nou espai que es crearia encara no té una configuració determinada. "Mostrem la nostra predisposició a participar en una taula amb presència d'un tercer neutral que faciliti el diàleg i la negociació", ha assegurat la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach.Aquestes dues afirmacions confirmen que les negociacions per intentar crear aquest espai amb partits estatals estan avançant malgrat que encara hi ha diferències de plantejament. De fet, que s'arribés a un acord en aquest sentit podria suposar la caiguda de les esmenes a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat que ha presentat ERC i que també planteja formalitzar el PDECat.Paral·lelament a les converses per confeccionar aquesta mesa, socialistes i comuns han celebrat que la segona trobada de l'espai del diàleg ha suposat un "avenç qualitatiu" -en paraules d'Albiach- perquè s'ha determinat que es reunirà un cop al mes i tindrà una metodologia de treball que fixaran els equips tècnics dels grups. Amb tot, els comuns han insistit que aquest no pot ser "només un espai de rendiment de comptes" i han recordat la seva proposta d'un pacte de claredat, secundada per ERC però no pel PSC.Iceta ha agraït l'exercici que ha fet el president Torra de "socialitzar i compartir" els elements de diàleg amb el govern espanyol, ja que ha fet públic el document amb els 21 punts sobre els quals pretén que es basi la negociació per trobar una solució al conflicte polític. "Agraïm la informació que se'ns ha proporcionat i ens sumem a l'esforç de vertebrar espais de confiança i de diàleg", ha assegurat el líder del PSC, que tot i que considera que la situació està "ben encaminada" encara s'està "lluny" de passar a l'estadi de la negociació.El grup d'Albiach ha subratllat el "rebuig" del seu espai al judici de l'1-O, que entorpeix una solució política, ha reivindicat el referèndum com a instrument per resoldre el conflicte i s'ha sumat a la necessitat de "reforçar" la figura dels observadors internacionals.El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha assenyalat que malgrat les perspectives de diàleg la situació no ha canviat "ni un mil·límetre", de manera que l'esmena a la totalitat dels republicans "ha vingut per quedar-se". Sabrià ha insistit que cal posar "fi a la repressió" i ha indicat que, de moment, "no hi ha cap canvi".Pel que fa a Albert Batet, portaveu parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), ha posat dues condicions a l'Estat: que hi hagi un "relator" que avaluï les negociacions i abordar el dret a l'autodeterminació de manera efectiva.

