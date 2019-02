Buch avisa el TSJC que la protecció dels jutjats pot tenir una «afectació directa» als Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, assegura que el departament que dirigeix "analitzarà" la petició de la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , que aquest dimarts reclamava "protecció presencial i permanent" dels Mossos d'Esquadra a les seus judicials davant les accions dels CDR, consistents en l'abocament de fems i escombraries davant de diferents jutjats catalans.Buch detalla que, tot i que encara no té constància oficial de la petició del TSJC, es compromet a estudiar el cas perquè aquesta és una "situació nouvinguda" que podria tenir una "afectació directa" al cos de Mossos. Sobre les crítiques del TSJC a la consellera de Justícia, Ester Capella, per no haver condemnat els fets, Buch s'ha limitat a mostrar el seu suport a la consellera i evitar la polèmica.

