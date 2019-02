Un «pacte d'Estat» que reconegui l'autodeterminació: la proposta de Torra a Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet arribar aquest dimarts als partits reunits en l'espai de diàleg celebrat a Palau la proposta que va traslladar a Pedro Sánchez en la cimera organitzada el 21 de desembre al Palau de Pedralbes . La proposta es basa en un "pacte d'Estat" que reconegui el dret a l'autodeterminació, i té tres pilars fonamentals: "resposta democràtica per a Catalunya", "regeneració democràtica" a Espanya i "desfranquització" de l'Estat."L'independentisme català és un moviment en positiu, d’afirmació, que no va contra ningú. Per això sempre hem estat disposats a dialogar, acceptar les decisions de la ciutadania lliurement expressades en unes urnes, i fins i tot col·laborar en la resolució del problema espanyol, perquè en som víctimes i patim les conseqüències", assenyala el preàmbul del text, que inclou 21 mesures concretes. No hi ha cap concreció sectorial, a diferència de les vegades que Artur Mas i Carles Puigdemont van anar a la Moncloa per tal d'obrir una nova etapa de diàleg amb el govern espanyol de torn.El trident sobre el qual pivota el pacte d'Estat que proposa Torra és donar una resposta democràtica per resoldre el conflicte amb Catalunya, l'impuls d'una regeneració democràtica a Espanya i la desfranquització de l'Estat. Pel que fa al primer àmbit, el president de la Generalitat reivindica que "no es pot governar contra Catalunya" i que, per tant, cal "reconèixer i fer efectiu" el dret a l'autodeterminació.Per arribar-hi, insisteix, cal una mediació internacional per facilitar una negociació en condicions d'igualtat. També demana que s'aparqui la via judicial i repressiva i que s'investiguin "els abusos policials o econòmics" exercits contra Catalunya, així com retirar l'amenaça d'aplicació del 155.Pel que fa a la regeneració democràtica, el president reclama que es garanteixi la separació de poders, la independència judicial i que es posi fi a la "limitació de drets fonamentals" i la "complicitat" dels cossos policials amb la ultradreta. "La reculada de la qualitat democràtica d'Espanya s’ha de revertir", recull el document.

