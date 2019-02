El Sindicat d'Estudiants convoca una vaga per al 12 de febrer

🔴Davant la desconvocatòria de la #7FVagaGeneral, des del Sindicat d'Estudiants sabem que l'única forma d'aturar la repressió del judici farsa contra l'1-O és amb la lluita.



Per això convoquem VAGA GENERAL ESTUDIANTIL el 12F, dia de l'inici del judici. Ni un pas enrere! #Vaga12F pic.twitter.com/Q1WXKuFTSO — Sindicat d'Estudiants🎗 (@SindicEstudiCat) 5 de febrero de 2019

El Sindicat d'Estudiants (SE) ha decidit convocar vaga el dimarts 12 de febrer, un cop s'ha desconvocat la prevista per a aquest dijous impulsada per la Intersindical-CSC i ajornat fins al 21 de febrer. En una piulada al seu perfil oficial, ha assegurat: "Davant la desconvocatòria, des del Sindicat d'Estudiants sabem que l'única forma d'aturar la repressió del judici farsa contra l'1-O és amb la lluita. Per això convoquem vaga general estudiantil el 12, dia de l'inici del judici. Ni un pas enrere". La Intersindical-CSC ha decidit en una reunió posposar al 21 de febrer la vaga prevista per a aquest dijous "per garantir un major èxit i mobilització massiva". Els objectius de la vaga són reclamar la derogació completa de la reforma laboral del 2012, un salari mínim català de 1.200 euros mensuals i la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament i parades pel Tribunal Constitucional.La convocatòria també busca reivindicar la plena igualtat de gènere en els centres de treball i l'avanç cap a un model de funció pública de qualitat i amb condicions laborals dignes, entre altres qüestions. El sindicat docent USTEC-STEs, Universitats per la República i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que havien donat suport a la convocatòria de dijous, també han decidit desconvocar les aturades en l'educació.

