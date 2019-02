HazteOir anuncia un nou autobús: ara, contra el feminisme

L' associació HazteOir ha anunciat que activarà un nou autobús anunci contra el "feminisme radical", després que aquest dimarts tres funcionaris públics hagin notificat als seus responsables la resolució administrativa que li revoca la declaració d'utilitat pública que tenia des del 2013.El president de l'entitat, Ignacio Arsuaga, ha denunciat la "persecució política i ideològica" del govern espanyol que, segons ha dit, queda demostrada pel fet que l'ordre de revocació la signa "el mateix ministre de l'Interior", Fernando Grande Marlaska. A banda de l'autobús "contra el feminisme radical i la ideologia de gènere", Arsuaga també ha anunciat que l'entitat recorrerà la decisió del govern espanyol davant dels tribunals.El president d'HazteOir ha lamentat, igualment, que l'"únic motiu" pel qual es revoca la declaració d'utilitat pública és que la campanya anterior de l'entitat –un altre autobús que passejava per diferents ciutats el cartell Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva - "suposa una manca de respecte per altres opcions diferents a les defensades per aquesta entitat".Les accions d'HazteOir acostumen a anar acompanyades de polèmica. Per exemple, a finals del 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies multava l'entitat amb 1.707 euros en compliment de la llei contra l'homofòbia per la campanya Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Lo dice la biología. Respeto para todos. No al bullying. La Generalitat tancava així l'expedient obert a l'entitat arran de la visita del bus, que va ser immobilitzat pels Mossos d'Esquadra a Martorell i traslladat a un dipòsit municipal de Castellbisbal.

