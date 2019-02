Acaba la segona reunió de l'espai de diàleg al Palau de la Generalitat

El Palau de la Generalitat ha estat l'escenari de la segona trobada de l'anomenat espai de diàleg presidit per Quim Torra i al qual participen els grups parlamentaris de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, el PSC i Catalunya en Comú Podem. Torra ha assistit a la cita amb el vicepresident Pere Aragonès i les conselleres Elsa Artadi -Presidència- i Ester Capella -ERC-. Per part dels republicans hi ha Sergi Sabrià i Anna Caula, mentre que els socialistes han vingut amb Miquel Iceta i Ramon Espadaler, d'Units per Avançar.Han completat l'alineació Susanna Segovia i Jéssica Albiach, representants dels comuns. Ni Ciutadans, ni PP ni la CUP, per raons diverses, hi han assistit. La trobada s'ha allargat durant una hora i mitja, aproximadament, i el president ha aprofitat per explicar els 21 punts que li va proposar a Pedro Sánchez el 20 de desembre al Palau de Pedralbes Torra ha acudit a la reunió amb dues carpetes sota el braç: la celebració del judici contra la cúpula del procés al Tribunal Suprem i l'estat del diàleg amb la Moncloa. Pel que fa a la primera qüestió, el president ha reiterat que anirà al Suprem el dia 12 amb Aragonès per acompanyar els presos, i els ha fet notar que la situació és excepcional. En relació a les negociacions amb el govern espanyol, en les últimes hores ha guanyat pes la possibilitat que un "observador" s'encarregui de "testimoniar" les converses entre la Generalitat i la Moncloa . La vicepresidenta Carmen Calvo, de fet, ja ho ha acceptat En aquests termes s'ha expressat des dels passadissos del Congrés, on el govern espanyol se sotmetia a sessió de control. Calvo ha afirmat que aquest observador seria "algú que pugui prendre nota i convocar, que ens pugui coordinar", tot i que ha deixat clar que no seria "un mediador" perquè les dues parts actuen "dins de la llei i la democràcia". Aquest moviment arriba quan queda una setmana perquè es votin les esmenes a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat, i el PSOE necessita el suport dels independentistes per tramitar-los. ERC ja ha presentat l'esmena i el PDECat ho farà divendres al migdia si no veu avenços en el diàleg La reunió de l'espai de diàleg s'havia de celebrar divendres passat, arran del trasllat dels presos polítics fins a Madrid. Torra es va reunir amb ells a Brians 2 abans de ser transportats fins a Soto del Real -els homes- i Alcalá Meco -les dones- a les portes del judici. Després de la reunió, el president va liderar reunió extraordinària del Govern i va llegir una declaració institucional en la qual va apel·lar a la comunitat internacional . "És un problema europeu", va destacar el líder independentista.

