L'Hòstia, la ratafia catalana que «guiarà Catalunya cap a la victòria»

La ratafia surt en 3 formats diferents; 1 xarrup, 13 xarrus i 25 xarrups

Expliquen els Virgili que li diuen l'Hòstia i no la carícia o la moixaina pels seus 35 graus d'alcohol. Un volum alcohòlic per damunt de les altres ratafies, "una autopista directa al Nirvana català".Diuen que "persegueixen l'objectiu d'incendiar Catalunya, inflamar el botiflerisme, calar foc al seny, a la puta i a la Ramoneta. Encendre la flama que faci reviure l'esperit del poble català per portar-lo cap al seu destí triomfant. Catalans, heus aquí L'Hòstia, la ratafia Hardcore que guiarà Catalunya cap a la victòria".La nota de tast la divideixen en el que notareu després d'un glop; "Licor de nous verdes macerat amb més de vint extractes naturals d'herbes i botànics com el romaní, la canyella, la sàlvia, la taronja, l'anís sec o el fonoll, i fins aquí. Si continues escoltant vindrà el Mossèn Hilari i t'arrencarà els timpans. Després d'una maceració de 4 mesos i un posterior envelliment, hi afegim el sucre, l'embotellem i ens asseiem en un divan francès neoclàssic per admirar com us la foteu". I també descriuen les "notes" de la ratafia després de dos xarrups; "Plors de la moreneta destil·lats per experts frares custodiats per trabucaires centenaris i transportats des de Montserrat a través d'un túnel subterrani excavat amb les baquetes del Timbaler del Bruc a bord de l'únic tren de Rodalies que no és una puta merda, capitanejat per un exèrcit de pubilles-enxaneta amazones que escolten la Núria Feliu a tot drap".I ens donen consells per a prendre-la; "La nostra ratafia no es beu vestint batí i sacsejant una copa de conyac al costat de la llar de foc. Es veu a Sant Hilari, en got de xarrup, fotent glopada i avall que fa baixada".A catalanitat ningú els guanya, "l'Hòstia és més catalana que Guifré el Pilós fent cagar el tió a Montserrat amb una branca de la fageda d'en Jordà. Deixa de fotre't xarrups de mariconades estrangeres i fes país collons", desafien. I ens demanen que estiguem atents a @somlhostia per saber on es repartiran hòsties pròximament...

