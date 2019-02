L'entrevista més curta a Catalunya Ràdio: «M'heu enxampat en un coit»

El programa Estat de Gràcia, de Catalunya Ràdio, ha protagonitzat un dels moments més divertits (i inesperats) d'aquest dimarts. El periodista Roger de Gràcia entrevistava en directe i per telèfon l'activista Abel Azcona, que no s'ha presentat davant del jutge de Berga que l'havia citat a declarar per haver escrit "pederàstia" amb hòsties. Al principi de l'entrevista , quan li pregunten a Azcona què estava fent, l'activista diu que la trucada li ha fet un "coitus interruptus", al qual els membres del programa de Catalunya Ràdio han reaccionat amb sorpresa perquè "ja sabies que et trucaríem". L'entrevista, al final, no supera els tres minuts.

