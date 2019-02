ENQUESTA Mas hauria de tornar a la primera línia política després de complir la inhabilitació?

Artur Mas ja sap fins quan haurà d'estar inhabilitat . Aquest dimarts, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat que l'expresident de la Generalitat haurà d'estar inhabilitat fins al 23 de febrer de 2020 per complir la condemna per desobediència per organitzar la consulta del 9-N, i li ha requerit que pagui la multa de 36.000 euros que se li va imposar. Després de complir la inhabilitació, creus que Artur Mas ha de tornar a la primera línia política? Vota a l'enquesta de

