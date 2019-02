L'auditori del Círculo Ecuestre pressiona Maragall perquè faci la conferència en castellà

"Si algú creu que és possible resoldre el tema de la seguretat només posant Guàrdia Urbana al carrer, s'equivoca greument i ens enganya i fa demagògia"

El Círculo Ecuestre no és un públic especialment amable per a Ernest Maragall. A l'alcaldable d'ERC li ha quedat clar des del principi a la conferència que ha fet aquest dimarts. Un dels assistents -molts d'ells empresaris alemanys- ha interromput el discurs del dirigent republicà per demanar-li que el fes en castellà. Esquivant la polèmica, l'alcaldable ha reivindicat el català sent un acte a Barcelona, però ha optat per canviar al castellà per facilitar la comprensió de les seves paraules i per evitar que el col·loqui quedés eclipsat per aquesta qüestió."El senyor Valls no té cap possibilitat d'arribar a l'alcaldia encara que quedés el primer. En aquest sentit, estic molt tranquil". Així de contundent s'ha expressat Maragall davant el Círculo Ecuestre, un auditori que precisament veu amb especial simpatia el candidat apadrinat per Ciutadans. El dirigent republicà ha assegurat que, en un escenari postelectoral en què ningú tindrà majoria absoluta, veu possibilitats de pacte tant amb els comuns d'Ada Colau com amb la candidatura de l'òrbita post convergent. Evitar que es reprodueixi la inestabilitat del govern municipal, ha dit, és un dels seus principals objectius. "No n'hi ha prou amb gestionar, s'ha de governar", ha reivindicat.El que no ha renunciat a fer l'alcaldable dels republicans és un discurs d'esquerres que confronta amb el de bona part del públic del Círculo Ecuestre i que és antagònic al que defensa Valls. Ha reivindicat des de la regulació i el combat contra models productius com els de Glovo o el d'Amazon a la necessitat de construir una ciutat pròspera de la mà de conceptes com "equitat" i "distribució correcta de la riquesa". Es tracta, ha argumentat, que la riquesa que genera la ciutat tingui un retorn real sobre els ciutadans.Maragall ha desgranat una sèrie de mesures que va en la línia contrària del que planteja Valls en matèries com la seguretat. "Si algú creu que és possible resoldre el tema de la seguretat només posant Guàrdia Urbana al carrer, s'equivoca greument i ens enganya i fa demagògia", ha etzibat. Amb fenòmens com el dels manters, per exemple, ha dit que no es pot resoldre el problema "negant-lo" o "expulsant-lo" uns kilòmetres. Amb situacions com la dels menors no acompanyats, ha argumentat que cal revisar les polítiques d'immigració i tractar el problema des de la vessant social i educativa.Sobretot per no alimentar els discursos de l'extrema dreta. "Admetrem fàcilment que la cultura de l'extrema dreta s'instal·li a Barcelona?", ha preguntat Maragall interpel·lant l'auditori. A continuació, ha advertit que alimentant "l'espiral d'irregularitat, inseguretat i policia" només s'aconsegueix "multiplicar les actituds xenòfobes".Durant el torn de preguntes, un empresari alemany ha lamentat que s'estiguin "protegint minories" en comptes de donar suport "a les majories". Maragall ha replicat que, segons el seu punt de vista, els beneficis de l'"èxit" de la ciutat està "en mans d'una minoria" mentre que la desigualtat que va creixent afecta a una majoria. I que és aquesta majoria perjudicada la que inclou minories que cal protegir. "S'ha de fer que la realitat dels èxits vagin de la mà d'un compromís de complicitat i acord en el terreny de l'equitat i la distribució correcta de la riquesa", ha defensat.Amb aquest marc en què situa el seu projecte, Maragall es veu en condicions d'"influir decisivament en la confecció" del pacte de governabilitat de la ciutat i veu possibilitats d'acord a dreta i esquerra del sobiranisme. "Amb Colau podem tenir objectius compartits en el camp de les desigualtats", ha admès tot i precisar que el seu govern té "flancs criticables". Però també veu possibilitats de tancar acords amb l'espai que encapçalarà Joaquim Forn.

