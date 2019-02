La Diputació convertirà el Castell de Talamanca en un reclam turístic

El president Marc Castells i l'alcalde Josep Tarín a la bodega del castell de Talamanca. Foto: Pere Fontanals

Josep Tarín explica a Marc Castells els detalls d'un dels escrits més antics del castell. Foto: Pere Fontanals

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha explicat aquest dimarts a la porta del Castell de Talamanca que el primer que faran serà elaborar un pla per estudiar els possibles usos turístics que pot tenir. L'objectiu és que la ciutadania conegui "la importància que va tenir en la història del nostre país". A més ha recordat que, per la seva ubicació, "es podria convertir en una de les portes d'entrada" al Parc Natural de Sant Llorenç de Morunys "i mirarem de fer-hi possible com més aviat millor". Així, ha dit, tan aviat com estigui enllestit el pla arrencaran les obres "per a reformar-lo".La Diputació va adquirir el castell a finals del 2018 per 1,3 milions d'euros . Aquest migdia, Castells, acompanyat de l'alcalde de Talamanca, Josep Tarín, i del diputat de Presidència, Jordi Martí, han visitat l'indret.En declaracions als mitjans, Castells, que ha posat l'èmfasi en el fet que es tracta d'uns dels castells "més emblemàtics" de Catalunya pel seu passat històric, ha volgut deixar clar que l'ens que encapçala destinarà els esforços necessaris per convertir-lo en reclam turístic.Sense entrar en inversions, a l'espera, ha dit Castells, de què l'estudi sobre els possibles usos turístics estigui enllestit, ha assegurat que quan la Diputació "fa una adquisició com aquesta" sempre hi ha invertit "fins que ha estat acabada". A més, ha recordat que, malgrat que a hores d'ara no hi hagi una partida prevista per aquest 2019, el pressupost de l'ens "és dinàmic". Un cop s'acabin d'estudiar els possibles usos turístics, ha afegit, es determinaran els treballs a realitzar per adequar-lo i quina en serà la inversió.El castell, que data de l'any 976 i que va ser reformat durant el segle XVIII després de la Guerra de Successió, ocupa una finca de 3.220 m2. Manté una torre i part de la muralla primitiva i està dividit en quatre plantes de 1.620m2 en total. El castell té sis dormitoris, dos banys, sala d'armes, cuina, cinc xemeneies, bodega i diverses terrasses.La Diputació va adquirir el castell i tot el mobiliari, les obres d'art i armadures que té en el seu interior. A més, la finca també inclou un habitatge del pagès, de 198 m2, i un altre edifici de 274 m2.

