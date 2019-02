El TSJC demana als Mossos que facin una «protecció presencial i permanent» de tots els jutjats

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reclamat aquest dimarts als Mossos d'Esquadra que "procedeixin a la protecció presencial i permanent" de totes les seus judicials de Catalunya, i que informin al president del TSJC, Jesús María Barrientos, de les mesures concretes adoptades. Ho ha acordat la sala de govern "davant dels nombrosos i intolerables atacs" a edificis judicials, i en resposta directa a l'abocament de fems i escombraries que els CDR van fer aquest dilluns a nombroses localitats catalanes, que a Valls i Cervera van impedir l'activitat judicial.La sala de govern ha avisat els presidents de les quatre audiències i als jutges degans que "valorin la necessitat de suspendre les activitats judicials, excepte les actuacions urgents i de guàrdia, quan per raons de salubritat no es pugui garantir el normal accés a les instal·lacions". També ha demanat a la Fiscalia que investigui les possibles responsabilitats penals dels que han "ideat, planificat, coordinat i executat" aquests atacs.A més, el TSJC també lamenta "la falta de condemna" d'aquests atacs per part de la consellera de Justícia, Ester Capella, "com a responsable de les condicions laborals dels funcionaris judicials, la salut dels quals es posa en risc amb aquestes accions, i dels mitjans materials que es malbaraten en actuacions de neteja".La ministra de Justícia, Dolores Delgado, també ha demanat a la consellera de Justícia que "adopti les mesures necessàries per garantir la seguretat" dels professionals que treballen als edificis i seus judicials i fiscals, atacats els últims dies pels CDR. De fet, en la conversa, que ha explicat parcialment a Twitter, la ministra li ha traslladat la seva "preocupació" per aquests atacs. La Conselleria no ha volgut revelar el contingut de la conversa.Delgado també ha relata que ha parlat amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, per traslladar-li el seu suport i oferir-li la col·laboració del Ministeri per "assegurar el desenvolupament normal del treball dels professionals" de l'administració de Justícia a Catalunya.

