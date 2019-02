La direcció de la Crida s'organitza per afrontar els primers mesos de vida

Les dues primeres reunions de l'executiva de la Crida Nacional per la República, celebrades el 30 de gener i ahir dilluns, han servit per fixar l'organigrama de funcionament . Segons ha informat l'associació -ja registrada com a partit- en un comunicat, s'han creat sis àrees de treball: organització territorial, relacions institucionals, estudis i programes estratègics, relacions polítiques i societat civil, internacional i comunicació.Al capdavant d'aquesta última responsabilitat hi haurà Gerard Sesé i Pilar Calvo, que actuarà com a portaveu. Toni Morral, el secretari general, tindrà presència pública com a màxim dirigent executiu de la formació, tenint en compte que el president, Jordi Sànchez, és a la presó i afrontarà a partir de la setmana vinent el judici al Tribunal Suprem.L'organització territorial comptarà amb Gemma Geis -portaveu adjunta de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, Ferran Mascarell, Jordi Pairó, Àngesl Cabasés, Irene Negre, Assumpció Castellví i Montse Morante. Aquesta última és membre de la direcció del PDECat i dissabte passat, en el consell nacional de la formació celebrat a L'Hospitalet de Llobregat, va defensar davant dels quadres del partit l'aposta per la Crida L'àmbit de relacions institucionals tindrà al capdavant Albert Batet, portaveu parlamentari de JxCat, Damià Calvet -conseller de Territori- i Josep Andreu, alcalde de Montblanc i dirigent d'ERC. Pel que fa als estudis i programes estratègics, Mascarell hi tindrà un paper al costat de Josep Ferrer, Laura Borràs, Marina Geli i Jordi Pairó.Les relacions polítiques i amb la societat civil aniran a càrrec d'Elsa Artadi, consellera de la Presidència, Miquel Àngel Escobar, Rosario Palomino i Josep Ferrer. Maria do Carmo Marques-Pinto liderarà l'àrea internacional.Segons el comunicat, les dues primeres trobades han servir per valorar el congrés constituent del 26 de gener, per abordar la implantació territorial de la Crida , les "estratègies" per captar socis, plantejar el posicionament sobre les mobilitzacions que hi haurà de cara al judici i establir un calendari de reuniosn per aconseguir la "màxima unitat" per a les eleccions europees i municipals del mes de maig.

