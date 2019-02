VÍDEO Txarango reapareix per col·laborar en un nou videoclip

El grup Segonamà ha publicat avui el videoclip de la cançó Crida , el quart single del disc Respira. Es tracta d'una cançó carregada de vitalitat i festivitat, que a més compta amb la col·laboració de luxe de Txarango.La inspiració d'aquest vídeo, realitzat per Gerard Cardona, arriba des del continent americà, com es pot veure en l'estètica urbana de tot el clip, un factor de tendència. Es tracta de la producció més ambiciosa del grup, de fet, per tal d'enregistrar-lo han comptat amb un nombrós equip de professionals.Crida juga amb els ritmes càlids propis de la cúmbia i la salsa llatina i té una càrrega molt positiva amb un missatge d'amor propi i individual que vol trencar el concepte d'amor idíl·lic. "Crida que farem trontollar el món, brotarà del no-res un so que destruirà la constància i la insistència de dolor".

