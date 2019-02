La Moncloa accepta que un observador «prengui nota» del diàleg amb Catalunya

El govern espanyol accepta la proposta de la Generalitat d’establir un testimoniatge en les trobades entre els executius català i espanyol que les dues parts volen situar també a l'àmbit dels partits.En declaracions als passadissos del Senat, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha afirmat que seria "algú que pugui prendre nota i convocar, que ens pugui coordinar", tot i que ha deixat clar que no seria "un mediador" perquè les dues parts actuen "dins de la llei i la democràcia"."Ha de ser una persona que entengui bé tot el que estem parlant en aquest país", ha afirmat la vicepresidenta, que ha afirmat –en referència al PP i a Cs- que "tan de bo tots els partits estiguessin disposats a dialogar dins de la llei per resoldre una situació tan complicada com la de Catalunya"."Estem parlant de la unitat de l’Estat, de l’ordre constitucional i donar sortida a una situació que el PP ha generat", ha apuntat. En la seva resposta a una pregunta del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, Calvo ha acusat els populars d'haver "abandonat Catalunya" i d'haver deixat com a llegat un augment de l'independentisme durant el seu mandat per la negativa a dialogar i per haver "cedit a entregar" aquest problema "a la justícia".En tot cas ha afirmat que el govern espanyol "no farà res al marge de la Constitució". "Deixin al govern que dialogui i que amb la llei i el diàleg acosti solucions", ha afirmat. L'executiu espanyol obre portes d'aquesta manera a la possibilitat d'acostar posicions amb la Generalitat de cara a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019 malgrat que ERC ja ha presentat una esmena a la totalitat dels comptes (que pot retirar fins el pròxim dimecres 13 de febrer).

