La Generalitat valenciana «rescatarà» municipis en situació financera crítica

La Generalitat Valenciana ha aprovat un decret llei per "rescatar" municipis en risc de despoblament o amb una situació financera crítica mitjançant ajudes directes o la compra d'actius municipals, tal com ha informat el Diari La Veu. Així ho ha explicat el president valencià, Ximo Puig, en una jornada de treball per presentar el programa Juntament, que aglutina totes les accions conjuntes del Consell amb els governs municipals.El decret llei preveu una inversió màxima de 240 milions d'euros per ajudar econòmicament 140 municipis en risc de despoblament i 35 pobles el deute dels quals suposa el 110% dels seus ingressos. El Consell proposa ajudar els municipis mitjançant subvencions directes i, en el cas dels pobles amb una situació financera crítica, s'oferirà la compra d'actius per a injectar liquiditat. Els ajuntaments que així ho vulguin podran recomprar els actius quan passin 5 anys.L'objectiu, segons ha explicat Puig, és garantir els serveis públics bàsics en municipis amb problemes i generar confiança. En definitiva, el que es pretén és que els consistoris no hagin d'hipotecar els serveis públics i que es garanteixi que els centres de dia, per a gent gran, estudiants, esportius i culturals es mantinguin oberts.

