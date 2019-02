Una empresa de criptomonedes perd 166 milions perquè l'amo mor sense traspassar les contrasenyes

Please see our statement regarding the sudden passing of our @QuadrigaCoinEx founder and CEO, Gerry Cotten. A visionary leader who transformed the lives of those around him, he will be greatly

missed. https://t.co/5rvGZ2BfLV — QuadrigaCX (@QuadrigaCoinEx) 14 de gener de 2019

La empresa #QuadrigaCX, de intercambio de #criptomonedas ha perdido €126 millones de sus clientes tras fallecer su CEO,que era el único que conocía las contraseñas del monedero en donde se guardaban las criptomonedas. Clientes exigen prueba del fallecimiento, temiendo un fraude. pic.twitter.com/ysDU0mo5xH — Petro Divisa (@PetroDivisa) 4 de febrer de 2019

Una empresa canadenca d'inversió en criptomonedes ha perdut, com a mínim, 119 milions d'euros i no pot accedir a 46 milions més després de la mort sobtada del fundador, que no va traspassar les contrasenyes. El CEO de Quadriga CX, Gerald Cotten, va morir el 9 de desembre de l'any passat -a conseqüència d'un empitjorament de salut a causa de la malaltia de Crohn- i, com que en vida no havia comunicat les claus de recuperació de les monedes digitals, l'empresa ara registra unes pèrdues d'uns 166 milions d'euros (190 milions de dòlars) com a mínim. Ara, Quadriga CX té aquest capital bloquejat en un forat negre i no sap com treure'l, segons ha informat La Vanguardia Les alarmes sobre el bloqueig dels milions van saltar després que el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) decidís congelar els 28 milions d'actius a mans de l'empresa per no poder identificar els veritables propietaris dels fons. L'únic que hi tenia accés era Cotten.Segons recullen mitjans com The Guardian o Sky News, l'esposa del difunt -en una declaració jurada- va assegurar que l'home era l'únic que tenia la clau digital als dòlars que ara estan emmagatzemats en moneders virtuals. La dona tampoc pot accedir al portàtil de Cotten, de fet, ha demanat a un expert que intenti accedir al capital. Quadriga CX, la criptoborsa més important del Canadà, ha cessat la seva activitat després de la mort del CEO.

