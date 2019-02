VÍDEO Aquesta és la sala del Tribunal Suprem on tindrà lloc el judici de l'1-O

Aquest dimarts el Tribunal Suprem ha fet públic un vídeo on es pot veure la sala de plens on es farà el judici als líders independentistes a partir del dimarts 12 de febrer. El Tribunal Suprem serà en pocs dies l'escenari del judici més gran que ha organitzat mai aquest tribunal, acostumat a revisar sentències però que no celebra judicis penals. Per això, fa setmanes que estan organitzant la logística d'un judici que pot durar uns tres mesos. Després de 80 anys, la sala torna a acollir un judici per rebel·lió.

