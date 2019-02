Maragall, al Círculo Ecuestre: «Valls no té cap possibilitat de ser alcalde»

"El senyor Valls no té cap possibilitat d'arribar a l'alcaldia encara que quedés el primer". Així de contundent s'ha expressat l'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, al Círculo Ecuestre, un auditori que precisament veu amb especial simpatia el candidat apadrinat per Ciutadans. El dirigent republicà ha assegurat que, en un escenari postelectoral en què ningú tindrà majoria absoluta, veu possibilitats de pacte tant amb els comuns d'Ada Colau com amb la candidatura de l'òrbita post convergent.Maragall era conscient que feia un col·loqui en territori hostil. De fet, li ha quedat clar des del començament quan, a petició dels assistents, molts d'ells empresaris alemanys, han interromput el seu discurs per demanar-li que el fes en castellà. Esquivant la polèmica, l'alcaldable ha reivindicat el català sent un acte a Barcelona, però ha optat per canviar al castellà per facilitar la comprensió de les seves paraules i per evitar que el col·loqui quedés eclipsat per aquesta qüestió.El que no ha renunciat a fer l'alcaldable dels republicans és un discurs d'esquerres que confronta amb el de bona part del públic del Círculo Ecuestre i que és antagònic al que defensa Valls. Ha reivindicat des del combat contra models productius com els de Glovo a la necessitat de construir una ciutat pròspera de la mà de conceptes com "equitat" i "distribució correcta de la riquesa".

