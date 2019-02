Damm rep la certificació efr que la distingeix com a empresa familiarment responsable

Fundació Másfamilia ha atorgat a SA Damm la certificació efr en conciliació com a Empresa Familiarment Responsable, que reconeix la tasca de la companyia en la promoció de mesures que afavoreixen el benestar i l'equilibri entre la vida laboral, familiar i personal de les més de 600 persones que formen part de l'empresa actualment. La concessió de la certificació, que compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha tingut lloc aquest dilluns 4 de febrer a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, on el director general de Másfamilia, Rafael Fuertes, ha fet entrega del certificat a Jorge Villavecchia, director general de Damm, i Ricardo Lechuga, director de Recursos Humans de Damm.

L'obtenció del certificat efr avala el compromís de Damm en l'aplicació de mesures a favor de la conciliació com una prioritat dins de la seva estratègia empresarial. Per aconseguir el distintiu, la companyia va superar una auditoria externa realitzada per AENOR en la qual es van analitzar totes les mesures que s'estan implantant a l'empresa en matèria d'igualtat i respecte a la conciliació, així com la percepció que la plantilla té d'aquestes.

Damm ha iniciat un pla de treball específic per tal de consolidar una nova cultura sociolaboral i empresarial basada en la flexibilitat, el respecte i el compromís mutus, que durant els anys vinents pretén fer-se extensiu a la resta de societats de l'organització, de la qual formen part més de 4.000 persones actualment. La companyia ha designat a un equip de treball format per professionals de diferents departaments i liderat pel director de Recursos Humans de Damm, Ricardo Lechuga, que vetllarà pel compliment dels objectius del pla i la construcció d'un model de gestió sòlid alineat amb els valors i el codi de conducta de la companyia.

Actualment, el projecte efr de Damm compta amb més de 40 mesures de conciliació ja implementades per tal de reforçar i satisfer les necessitats, presents i futures de les persones que formen part de la companyia. Entre les mesures ja existents, els col·laboradors de SA Damm valoren molt positivament projectes com la flexibilitat horària, la implantació del Pla Saludable que promou la pràctica d'esport i uns bons hàbits alimentaris, i la renovació del Pla d'Igualtat de la companyia. Així mateix, i com a part del projecte de Transformació Digital en el qual Damm està immersa, destaca el llançament fa uns mesos de Damm Academy, la nova plataforma digital de formació dels col·laboradors, que a més permet accedir a formacions en línia des de qualsevol ubicació i en qualsevol moment.

"Estem molt orgullosos de rebre el certificat efr, que posa de manifest el nostre compromís amb els professionals que formen part de la companyia. A Damm treballem sota la premissa que les persones són el nostre major actiu i la clau de l'èxit de la companyia. Per això, per a nosaltres és una prioritat apostar per mesures que permetin que els col·laboradors de Damm exerceixin el seu treball en un entorn que propiciï la conciliació de la vida familiar i laboral", va assenyalar Jorge Villavecchia.

Per part seva, el director de la Fundació Másfamilia va comentar que “Damm aposta per les seves persones amb el major compromís i rigor que existeix a través del certificat efr. A més es tracta d'un compromís a llarg termini amb la millora contínua”.

Sobre Fundació Másfamila



Fundació Másfamilia neix en el 2003 com una organització privada, independent, sense ànim de lucre i de caràcter benèfic, creada i dirigida per aportar solucions innovadores i altament professionals, on s'emmarca el certificat efr, per a la protecció i suport de la família i, especialment, d'aquelles amb dependències en el seu si. Actualment, més de 650 entitats compten amb el Certificat efr en més de 20 països.

Sobre Damm



Damm actualment està present en més de 120 països. La companyia va ser fundada el 1876 pel mestre cerveser alsacià August Kuentzmann Damm i avui és un dels principals líders en el sector alimentació i begudes, amb presència en el sector logístic i distribució. Disposa de 14 fàbriques a la península Ibèrica, on produeix i envasa més de 17M d'hectolitres de cervesa, aigua, refrescos, llet i batuts.



El 2018 la seva facturació va superar els 1.250 milions d'euros i la plantilla total de l'empresa es va situar en més de 4.300 persones a tancament d'any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor