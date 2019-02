Un asteroide de 40 metres pot xocar contra la Terra el 9 de setembre

Una imatge virtual d'un asteroide Foto: Agència Espacial Europea (ESA)

El proper dilluns 9 de setembre a les nou i tres minuts del matí, un asteroide d'uns 40 metres de diàmetre pot xocar contra la terra a 44.000 quilòmetres per hora. Així ho explica La Vanguardia , que apunta que en cas d'impacte podria causar una devastació similar a la que ja es va viure l'any 1908 a Tunguska, a Sibèria, arrasant una superfície de 2.000 quilòmetres quadrats.Amb tot, els experts que analitzen aquest asteroide no estan especialment nerviosos: a dia d'avui, la possibilitat d'impacte és d'1 entre 11.428. Ettore Perozzi, de l'Agència Espacial Italiana, il·lustra aquesta probabilitat amb un exemple molt visual: "Creueries una via a cegues, sense poder veure ni escoltar si ve un tren, però sabent que en passa un cada quinze hores?" Aquesta és la probabilitat que l'asteroide impacti contra la Terra.La trajectòria de l'astre, però, no es coneixerà amb precisió fins al juny, quan ja es podrà observar amb telescopi. Anomenat 2006 QV89, ocupa el número 7 en la llista d'asteroides potencialment més perillosos per la Terra en els pròxims 100 anys. Aquesta llista comptabilitza uns 816 astres amb una probabilitat d'impacte no nul·la, i representen el 4% dels 19.560 asteroides propers a la Terra.

