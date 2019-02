L'artista que va escriure «pederàstia» amb unes hòsties consagrades no compareix al jutjat de Berga

L'artista navarrès Abel Azcona no ha comparegut aquest matí al Jutjat d'Instrucció 1 de Berga que l'està investigant per un delicte de profanació i contra els sentiments religiosos arran d'una performance que va exposar l'any 2016 en una antiga capella al centre d'art contemporani Konvent de Cal Rosal , en la qual traçava la paraula "pederàstia" amb una filera d'hòsties consagrades. Abel Azcona no s'ha personificat als jutjats de Berga, tal com ja va avançar que faria aquest dilluns. Així mateix, l'artista ha fet públic avui un comunicat assumint "una posició de desobediència" i assegurant que no ha comparegut al jutjat "com a acte de rebel·lia".Entre altres reflexions, Azcona defensa "la llibertat i la capacitat de desobediència" i argumenta que hi ha milers de testimonis que han patit la pederàstia que "esperen ser escoltats". En aquest relat, l'artista qüestiona "qui és l'enemic: el pederasta o el artista?". "Qui comet l'abús o qui el denúncia? Qui quedarà impune?", es pregunta.Citant a Michael Foucault, l'artista manifesta també, en l'escrit que ha fet públic aquest matí, que "la llibertat no resideix en descobrir o en ser capaços de determinar qui som, però si en rebel·lar-nos contra totes aquestes maneres en què som prèviament definits, categoritzats i classificats". Azcona diu que "això ha estat una constant en la meva vida" i exposa que "l'art contemporani és i ha de ser una eina de crítica social i política i un exercici de llibertat".Segons Abel Azcona, "la desobediència està íntimament lligada a la llibertat, de manera que una persona pot arribar a ser lliure mitjançant actes de desobediència, aprenent a dir no al poder o a les formes de violència que vulneren i que fan precària la seva existència". Azcona ha recordat que un jutge de Pamplona ja va descartar l'existència d'un delicte contra els sentiments religiosos i d'odi quan la performance "Amén" va portar-se a terme a la capital navarresa fa tres anys.L'artista navarrès explica que "la llibertat i la capacitat de desobediència (entesa com qüestionar allò inqüestionable) són inseparables". Per aquest motiu, considera que qualsevol sistema social, polític i religiós que proclami la llibertat, però reprimeixi la desobediència, no pot ser sincer i ha de ser qüestionat. Així doncs, un sistema democràtic (si realment ho és), no només defensarà la llibertat dels seus individus, sinó que no reprimirà als desobedients".Abel Azcona també esmenta al pensador Herny David Thoreau, argumentant que "sota un govern que empresona injustament, el veritable lloc per a un home just és a la presó. És allà, en aquest sòl separat, però més lliure i honorable, on l'Estat col·loca els que no estan amb ell, sinó en contra seva, on l'home lliure pot habitar amb honor".Abel Azcona també posa de relleu en el comunicat el perquè de l'acció artística. "Com a artista, com a creador, vaig decidir treballar amb un tema que em fa mal, que conec i que he viscut en primera persona, escoltat i acompanyat des de diferents veus i afectes", ha escrit.Apunta que "l'ofensa ja estava feta abans de la meva obra" perquè "milers de testimonis són els crits d'Antígona que esperen ser escoltats". Segons Abel Azcona, "és evident que la meva obra pot desaparèixer, censurada (encara que lluitaré perquè no ho aconsegueixin), però per ventura serem testimonis passius de les víctimes que segueixen sense conèixer l'horitzó de la justícia? Considero que molt està en joc quan, diversos mecanismes censors, lluiten perquè en l'art no es pugui parlar d'això".Azcona es planteja que, en aquest cas, la pregunta a respondre serà "on més podrà ser escoltada la veu [de les persones que han patit la pederàstia]? Hem vist que en el marc de la Llei no ha estat així".