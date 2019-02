«La futura T-mobilitat no ha d'excloure propostes per solucionar l'actual greuge de Terrassa»

Primera assemblea oberta de la plataforma #TerrassaZona2, moltes ganes de treballar perquè #Terrassa deixi de ser zona 3.

Pròximament, anunciarem accions! pic.twitter.com/z6fzXvrXXD — TerrassaZona2 (@TerrassaZona2) 30 de gener de 2019

La reivindicació per reclamar que Terrassa deixi de formar part de la zona 3 del transport públic i passi a la zona 2 com ho és la veïna Sabadell, fa molts anys que dura. Ara però, des d'aquest 2019, l' Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat l'aplicació de la tarifa plana per a desplaçaments de transport integrat entre els 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Una modificació que per alguns usuaris de Terrassa ha estat la gota que ha vessat el got i han decidit organitzar-se i actuar. La setmana passada la plataforma ciutadana, Terrassa Zona 2, va celebrar la seva primera assemblea al bar de la Casa Baumann i està previst cada dimecres a les 18.30 hores es faci una reunió oberta a tothom qui ho vulgui.- Som un grup d'usuàries que en veure que, a partir de l'1 de gener de l'any 2019, un total de 18 municipis van passar de facto a la zona tarifària 1 vam decidir organitzar-nos perquè creiem que T errassa fa massa anys que està exclosa d'aquest ajustament tarifari. Nosaltres no volem pagar menys, el que reivindiquem és que volem pagar com altres municipis com per exemple Sabadell o Rubí.- Som gent molt diversa, hi ha gent que va venir a la primera assemblea com a persona que li preocupa el tema, hi ha gent que forma part d'entitats de lleure i oci, gent que forma part d'organitzacions polítiques o de sindicats. Tenim clar que és una demanda molt transversal i que ens hem de dirigir a totes les franges d'edat i aconseguir ser molta gent.Som la segona ciutat universitària de Catalunya i la gent paga tres zones. Per anar a la UAB, des de Barcelona es paga una zona i des de Terrassa dues quan està molt més a prop. En un article, Salvador Cardús explicava que la línia de FGC de Terrassa (S1) mesura 33,2 km, mentre que la de Sabadell (S2) 33 km. Per 200 metres de diferència Terrassa és zona 3 i Sabadell zona 2? Pel que fa a la Renfe de Sabadell Nord a Terrassa Est, hi ha com a màxim 7 km de distància, ho justifiquen? Nosaltres creiem que no.- Van sorgir idees d'actes o trobades que podem fer a diferents espais de la ciutat. El que tots vam tenir clar és que ens hem d'apropar a la gent, cosa que els partits polítics en aquesta demanda no han fet. Creiem que l'ajuntament té les millors eines per posar a l'abast de la població i crear espais per fer actes, però no ho fan. Nosaltres estem fent la feina que l'ajuntament no ha fet.- La taula de mobilitat es va parar i els espais que s'han creat no són eficients. Si hi ha gent d'organitzacions polítiques que s'han sumat a la plataforma Terrassa Zona 2 és perquè saben que les seves organitzacions no poden fer res. La competència de les tarifes és de la Generalitat i l'ajuntament és veritat que ha enviat cartes al conseller i s'ha reunit amb ell, però al final mai s'ha materialitzat en res. A més a més, no volem que la plataforma sigui apropiada per cap grup polític.- Nosaltres ens vam presentar i li vam entregar una carta malgrat que sabem quina seria la resposta. Ell ens va dir repetidament que era inviable el canvi de zona tarifària i que amb la T-mobilitat s'acabarien els problemes.- Primer van dir que la T-mobilitat era per aquest 2019 i l'ha posposat any rere any. Fins que no arribi aquesta T-mobilitat el greuge existeix i s'ha de solucionar. A més a més, es planteja com una gran solució però ningú diu com serà ni quant es pagarà i el que no podem fer és esperar més. La T-mobilitat no ha d'excloure altres propostes per solucionar els problemes que la gent té ara.- El primer que necessitem és gent per fer qualsevol acció o trobada i a partir canalitzar el suport amb l'objectiu de fer arribar la proposta al Parlament de Catalunya que és on es pot arribar a canviar. D'una banda la plataforma ha de ser un començament cap a la Terrassa Zona 2 i de l'altra, un punt final al greuge històric.​A banda de la principal reclamació del sistema de zones, la denúncia que fem és integral perquè també treballem en l'eix mediambiental en relació a la saturació de la C-58 i amb deixar de considerar Barcelona com a centre únic dels nostres desplaçaments. El Vallès existeix i per voler visibilitzar les relacions amb Barcelona s'invisibilitzen les relacions entre la mateixa comarca. Terrassa, Matadepera, Viladecavalls i Vacarisses són el 25% de la comarca i estan aïllades amb transport públic de la resta de municipis vallesans.- Volem començar a programar coses, fer taules a les estacions per recollir signatures per canalitzar suport i també obrir una pàgina web perquè tothom s'hi pugui adherir. Però ho hem de fer amb la gent.- Ens vam posar en contacte amb l'Adrià que va ser la persona que va engegar el més recent perquè n'hi ha d'altres de més antics. Som conscients que ha de ser un treball constant i aspirem estar en boca de tothom en els pròxims mesos. Farem mobilitzacions però que la nostra manera de fer i d'acostar-nos a la gent ens porti a generar adhesions i no volem ni molestar a ningú ni que pertorbin la normalitat de la ciutadania sinó que ens identifiqui com a un actor útil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor