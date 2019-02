​Banc Sabadell posa a la venda el 100% de Solvia

Banc Sabadell ha anunciat aquest dimarts que posa a la venda el 100% del capital de Solvia Desarrollos Inmobiliarios S.L.U. juntament amb un perímetre de sòls i promocions urbanístiques gestionades per la filial, segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'entitat considera que la "bona situació del mercat immobiliari i la forta demanda de la inversió per a la consolidació del mercat de promoció nacional li permet posar en valor l'activitat de promoció amb aquesta operació".Al desembre passat, el grup suec Intrum es va fer amb el 80% de la part comercial de la filial immobiliària, Solvia Serveis Immobiliaris, i fonts de l'entitat han explicat que la societat que ara es ven és Solvia Desarrollos Inmobiliarios, que inclou els millors actius, principalment terrenys amb projectes pendents de materialitzar.Banc Sabadell està sent assessorat per l'entitat Rothschild S.A. i espera signar l'operació durant el primer semestre del 2019.

