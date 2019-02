La Generalitat posa els seus ports a disposició de vaixells que rescaten refugiats

▶️#Portaveu @elsa_artadi: “A ningú hauria d’incomodar que hi hagi observadors internacionals si no hi ha res a amagar. És evident que la instrucció del judici no ha estat imparcial. Molta confiança en la justícia espanyola no tenim” pic.twitter.com/pNpeV5C0YH — Govern. Generalitat (@govern) 5 de febrer de 2019

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha comparegut aquest dimarts després de la reunió del consell executiu per tal d'explicar la declaració de Catalunya com a "port segur" per a aquelles embarcacions que rescaten refugiats a la Mediterrània. "Hem de contribuir el màxim possible a salvar vides", ha apuntat Bosch, que ha situat quatre infraestructures per complir amb aquesta tasca: Palamós, Vilanova i la Geltrú, Sant Carles de la Ràpita i Roses."El govern espanyol ha de complir amb les seves obligacions", ha remarcat el conseller d'Acció Exterior. El document facilitat als periodistes indica que les 19 infraestructures sota el paraigua de Ports de la Generalitat estan "a disposició" dels vaixells que salven refugiats, però els quatre més indicats són els especificats per Bosch.La Generalitat ja va manifestar l'estiu passat la seva intenció de posar els ports que gestiona a disposició dels vaixells de salvament de refugiats. Aleshores, des del govern espanyol es va recordar que el ministeri d'Interior té la competència per autoritzar el desembarcament de persones de nacionalitat no espanyola, apuntant així a possibles conflictes de competències.El nou oferiment del Govern arriba després que el mes passar l'executiu espanyol bloquegés la sortida del port de Barcelona del vaixell Open Arms , la nau de l'ONG Proactiva Open Arms que ha protagonitzat nombrosos rescats d'immigrants a la mar els darrers mesos. «Els nostres ports estaran sempre oberts» , va assenyalar el president Quim Torra l'endemà que es conegués la decisió del govern espanyol. Posteriorment, ciutadans l'Ajuntament de Barcelona han reclamat el desbloqueig de l'OIpen Arms.El director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, en declaracions a NacióDigital , va atribuir el bloqueig del vaixell a la "por" de l'executiu de Pedro Sánchez "a la ultradreta".Recta final de la negociació sobre la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat que és "impossible" que el PDECat i ERC facilitin el camí dels comptes de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats si no es nomena un "observador" o "notari" neutral que supervisi el diàleg entre l'Estat i la Generalitat. Segons Artadi, la Moncloa i l'executiu català s'estan intercanviant propostes per escrit en les últimes hores i així seguirà sent fins la setmana vinent, que és el moment en què es votarà el tràmit dels pressupostos al Congrés."Cal lligar la persona o persones que puguin fer aquesta feina, i com acotem la tasca. Cal que pugui estar sempre present a les reunions entre partits", ha insistit Artadi. "La presència de gent neutral és benvinguda perquè pot facilitar la consecució d'un camp comú on es puguin celebrar les converses", ha ressaltat Bosch. "Aquesta dinàmica no és insòlita ni inèdita, s'ha aplicat en processos de diàleg d'arreu del món", ha remarcat el conseller d'Acció Exterior. La idea és primer trobar la persona -vàlida per les dues parts- i després fer l'encàrrec concret de definició de funcions. La Generalitat ja ha enviat propostes de noms, a l'espera que la Moncloa faci el mateix.Les paraules dels dos consellers arriben només un dia després que ERC i PDECat anunciessin una esmena a la totalitat als pressupostos de Sánchez davant l'immobilisme del PSOE en relació a la negociació amb Catalunya . Miquel Iceta, primer secretari del PSC -que aquesta tarda serà a la taula de partits convocada a Palau- no ha descartat que s'accepti la figura d'un "observador" neutral, però ha insistit que els republicans i els nacionalistes poden acabar precipitant un avançament electoral a Espanya en cas que no facin costat als pressupostos del govern espanyol.Artadi, a banda, ha demanat a Iceta que treballi "amb els seus companys del 155" -PP i Ciutadans- per tal que s'acabin sumant a la taula de partits. "Potser ell hi té una entrada millor", ha remarcat la consellera, que s'ha queixat del fet que el líder del PSC critiqui el Govern per no haver estat capaç de sumar populars i liberals a l'espai de diàleg. Tampoc hi és la CUP, que no avala l'estratègia de l'executiu.La Generalitat habilitarà un espai a Madrid per tal que la premsa estrangera pugui seguir el judici contra el referèndum que arrencarà el 12 de febrer al Tribunal Suprem. El centre s'habilitarà a la delegació del Govern a Madrid, al Centre Cultural Blanquerna. La idea, segons Bosch, és que es puguin seguir les sessions "sense filtres" un cop l'Estat ha arrencat una campanya per tal de canviar la imatge de la justícia espanyola de cara a l'inici del judici.Un dels objectius del nou ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, és combatre l'independentisme a nivell de l'opinió pública internacional. Aquest és un dels motius pels quals el seu departament ha adjudicat un contracte de 157.328,7 euros anuals per a l'"elaboració de continguts gràfics i audiovisuals per als mitjans de comunicació digital" del ministeri i entitats vinculades com España Global -l'antiga Marca España-, la qual ha traçat un pla per frenar la "desinformació independentista" durant el judici de l'1-O."Volem que el món sencer faci la seva valoració sobre el judici. La nostra obligació és que es pugui desenvolupar amb total llibertat", ha remarcat Bosch, crític amb la campanya d'España Global.

