Tardà retreu al PSOE la manca d'interès per aprovar els pressupostos

"La pilota està a la teulada del govern de Pedro Sánchez". Així s'ha expressat el portaveu d'ERC, Joan Tardà, aquest matí en roda de premsa després de registrar la esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat en el Congrés , tal com van anunciar ahir. Segons Tardà, el PSOE no ha tingut interès en dialogar amb ERC sobre els comptes i assegura que ni tan sols han rebut una trucada del grup socialista. "Si haguessin tingut interès en arribar a algun tipus de diàleg ens haguessin trucat", ha deixat clar.Aquest matí, Maria Jesús Montero, ministra d'Hisenda, ha demanat als republicans que reconsiderin l'esmena , però ha marcat els límits de la negociació en la Constitució i l'Estatut. La ministra creu que "fins a l'últim moment" els partits independentistes no decidiran si donen suport als pressupostos generals de l'Estat i nega que hi ha rebutjat les raons per oposar-se als comptes.D'altra banda, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat que és "impossible" que el PDECat i ERC facilitin el camí dels comptes de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats si no es nomena un "observador" o "notari" neutral que supervisi el diàleg entre l'Estat i la Generalitat. Segons Artadi, la Moncloa i l'executiu català s'estan intercanviant propostes per escrit en les últimes hores i així seguirà sent fins la setmana vinent, que és el moment en què es votarà el tràmit dels pressupostos al Congrés.

