Foment demana al Govern que modifiqui el criteri per calcular la representativitat de les patronals

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat a la Generalitat que modifiqui el criteri per calcular la representativitat de les patronals que s'aplicarà en cas que no hi hagi acord amb Pimec.En roda de premsa aquest dimarts, el president de la patronal de les grans empreses ha reclamat un recompte que sigui "més objectiu, proporcional i real" i que tingui en compte el nombre de treballadors de les empreses afiliades a les patronals i el volum de facturació. Sánchez Llibre ha rebutjat que es tingui en compte només el nombre d'afiliacions de cada organització empresarial. El president de Foment ha reconegut el bloqueig de la negociació amb Pimec però no ha renunciat a l'acord."Des d'aquesta casa no renunciarem a seguir negociant per poder-lo aconseguir", ha afirmat Sánchez Llibre després de la presentació dels acords de la Junta Directiva de dilluns. El president de la patronal catalana ha explicat que la darrera oferta que han plantejat a Pimec és agrupar la representativitat de Foment i Fepime, que tindrien un 65%, i deixar el 35% restant a la patronal de les micro, petites i mitjanes empreses."Hem fet una oferta objectiva des del punt de vista de Foment", ha justificat Sánchez Llibre, que ha argumentat que Foment del Treball representa el 70% del PIB català.

