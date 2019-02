El Govern veu impossible tramitar els pressupostos de Sánchez si no es nomena un «notari» del diàleg

▶️#Portaveu @elsa_artadi: “A ningú hauria d’incomodar que hi hagi observadors internacionals si no hi ha res a amagar. És evident que la instrucció del judici no ha estat imparcial. Molta confiança en la justícia espanyola no tenim” pic.twitter.com/pNpeV5C0YH — Govern. Generalitat (@govern) 5 de febrer de 2019

Recta final de la negociació sobre la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat que és "impossible" que el PDECat i ERC facilitin el camí dels comptes de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats si no es nomena un "observador" o "notari" neutral que supervisi el diàleg entre l'Estat i la Generalitat. Segons Artadi, la Moncloa i l'executiu català s'estan intercanviant propostes per escrit en les últimes hores i així seguirà sent fins la setmana vinent, que és el moment en què es votarà el tràmit dels pressupostos al Congrés."Cal lligar la persona o persones que puguin fer aquesta feina, i com acotem la tasca. Cal que pugui estar sempre present a les reunions entre partits", ha insistit Artadi. "La presència de gent neutral és benvinguda perquè pot facilitar la consecució d'un camp comú on es puguin celebrar les converses", ha ressaltat el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, que ha acompanyat Artadi en la roda de premsa posterior al consell executiu. "Aquesta dinàmica no és insòlita ni inèdita, s'ha aplicat en processos de diàleg d'arreu del món", ha remarcat Bosch. La idea és primer trobar la persona -vàlida per les dues parts- i després fer l'encàrrec concret de definició de funcions. La Generalitat ja ha enviat propostes de noms, segons Artadi, a l'espera que la Moncloa faci el mateix.Les paraules dels dos consellers arriben només un dia després que ERC i PDECat anunciessin una esmena a la totalitat als pressupostos de Sánchez davant l'immobilisme del PSOE en relació a la negociació amb Catalunya . Miquel Iceta, primer secretari del PSC -que aquesta tarda serà a la taula de partits convocada a Palau- no ha descartat que s'accepti la figura d'un "observador" neutral, però ha insistit que els republicans i els nacionalistes poden acabar precipitant un avançament electoral a Espanya en cas que no facin costat als pressupostos del govern espanyol.Artadi, a banda, ha demanat a Iceta que treballi "amb els seus companys del 155" -PP i Ciutadans- per tal que s'acabin sumant a la taula de partits. "Potser ell hi té una entrada millor", ha remarcat la consellera, que s'ha queixat del fet que el líder del PSC critiqui el Govern per no haver estat capaç de sumar populars i liberals a l'espai de diàleg. Tampoc hi és la CUP, que no avala l'estratègia de l'executiu.

