Heroic salvament d'un gos que s'estava ofegant al riu, a Amposta

L'Associació Engrescats va dur posteriorment l'animal al veterinari Foto: Associació Engrescats

Per poc no ho explica, però l’avís d’un grup d’alumnes, va evitar que un gos morís ofegat aquest dilluns a la tarda a Amposta.Segons ha relatat l’Associació Engrescats de les Terres de l'Ebre un grup d’alumnes de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta va alertar a les seves responsables que havien vist un gos al riu i que no podia sortir, ja que es trobava a la zona de la façana fluvial del Castell, contretament a la paret de la Biblioteca.Engrescats, van trucar al 112. Segons han informat els Bombers, van rebre l’avís a les 18.25 hores i ràpidament es van dirigir a la zona. Davant la impossibilitat d'accedir al gos per la part de dalt de les roques, els Bombers es van aproximar a l’animal amb una llanxa.Finalment, el gos, un bretó jove sense xip, va poder ser tret de l’aigua quan ja es trobava molt esgotat. L’Associació Engrescats se’n va fer càrrec. El van poder eixugar i dur al veterinari, on va ser medicat pel dolor.

