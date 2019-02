El protocol «No callem» contra agressions sexuals s’amplia a unes 40 sales i festivals de Barcelona

El 2018, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa, a través de la regidoria de Feminismes i LGTBI, el protocol “No callem” per donar resposta a les dades de la darrera Enquesta de violència masclista a Catalunya (2016) que registrava que, a Barcelona, el 55,5% dels tocaments sexuals amb violència es donaven en espais públics, i el 30%, als d’oci. Ara, 36 locals d’oci nocturn -entre sales, espais i festivals- han decidit signar el conveni que els adhereix al protocol.Per reduir aquestes agressions, l’Ajuntament de Barcelona -a través de la regidoria de Feminismes i LGTBI- va posar a disposició de les sales i dels festivals un seguit d’eines formatives i comunicatives. Fa un any, 13 locals ja es van sumar a aquesta iniciativa en una prova pilot, apostant per disposar d’un personal sensibilitzat amb aquestes violències per poder donar resposta davant de l’assetjament o agressions. Ara, 23 noves sales s’hi incorporen.Les novetats són el Palau Sant Jordi, el Sant Jordi Club, l’Estadi Olímpic de Montjuïc, l’Espai del Poble Espanyol, les sales Aire, Vol, Tango, Bikini, City Hall Barcelona, l’Espai Heliogàbal, Koitton Club, Luz de Gas, l’Espai Meteoro, Otto Zutz Club, Punto Bcn, Safari, Almo2bar, Almodobar, la Sala B, Bart, Upload Barcelona i Sutton.La signatura del conveni d’aquests nous espais portarà a la formació d’uns 1.600 treballadors més per tal que sàpiguen com respondre davant d’actituds masclistes. A més, també dota de responsabilitats els agents –l’Ajuntament assumeix el cost de la formació-, ja que hi haurà reunions periòdiques de seguiment que portaran a l’extracció de dades per tenir comptabilitzades les agressions, així com les intervencions per part del personal i determinar així els resultats per a possibles millores.La regidora de Feminismes i LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, ha explicat que l’objectiu del protocol és “arribar a totes les sales de la ciutat”, però que “ha de ser una incorporació progressiva”. L’Ajuntament preveu, doncs, incorporar cada any entre 20 i 30 establiments nous al protocol. Pérez ha explicat que la selecció dels que aquest 2019 s’hi han sumat ha estat en base a la diversificació les tipologies d’espais d’oci (públic, mida, localització...).El responsable de la Sala Razzmatazz, Luis Torrents, ha celebrat l’existència del protocol –al qual va adherir-s’hi l’any passat a la prova pilot- i ha reivindicat que Catalunya és “pionera a l’estat a l’hora d’implementar una mesura d’aquestes característiques, que a més ha comptat amb la participació del sector”. Després d’un any, assegura que ha notat un canvi de mentalitat entre els treballadors de la sala.Jordi Corbé, responsable de la Sala Upload Barcelona –que ha signat el conveni-, ha considerat “preocupants” i “molt greus” les agressions sexuals que tenen lloc en espais d’oci i a la societat en general, per aquest motiu veu necessari “un treball conjunt per acabar amb actituds masclistes d’aquest tipus”. La directora de l’anella Olímpica de Montjuïc, Carmen Oluza, ha considerat una responsabilitat compartida el fet de garantir la seguretat i comoditat de tothom, i ha dit que l’èxit del protocol rau en el treball en equip.

