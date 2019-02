Suspès el judici contra Pablo Hasél per agredir presumptament un periodista de TV3

El judici contra el raper Pabo Hasél per agredir presumptament un periodista de TV3 durant una tancada d'estudiants a la UdL s'ha suspès aquest dimarts perquè una de les encausades no ha estat localitzada.La vista contra el cantant lleidatà arriba després d'una denúncia presentada contra ell per part del periodista, que assegura que va ser insultat i agredit. Per la seva banda, Hasél ha assegurat que va actuar amb legítima defensa.La fiscalia de Lleida demana un any de presó a Hasél, per un delicte de lesions. Els fets van tenir lloc el 2 de juny de 2016 al despatx del rector de la universitat i al raper també se li demana una indemnització de 19.950 euros, segons argumenta el ministeri fiscal, pels danys físics i el síndrome posttraumàtic causat a la víctima, que va trigar en curar 372 dies, 45 dels quals impeditius.La fiscalia també considera Hasél i els altres tres acusats responsables d'un delicte de coaccions per insults i se'ls demana una multa de 10.800 euros. Segons la fiscalia, Hasél i els altres tres acusats van empènyer el periodista de TV3 i li van dir expressions com ara "com no paris de gravar et rebentaré la càmera", "pallasso" o "basurilla".

