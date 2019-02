La CUP veu la taula de partits com «l'enèsim fracàs» que abonarà la «confusió» política

La taula de partits que se celebrarà aquest dimarts al Palau de la Generalitat i que ha d'esdevenir un espai de diàleg entre els grups de Junts per Catalunya, ERC, PSC i Catalunya en Comú Podem amb altres membres del Govern, per tal d'abordar una sortida política al conflicte entre l'Estat i la Generalitat és, segons ha assegurat el diputat de la CUP Vidal Aragonés, "l'enèsim fracàs" de l'executiu de Quim Torra. Ho ha assegurat al tenir el convenciment que "no hi ha una proposta clara per avançar en el dret a l'autodeterminació".Per tant, segons Aragonés, aquesta trobada només contribueix a abonar la "confusió política" sobre una estratègia gens clara de cap a on anar. Malgrat estar a favor del diàleg, ha precisat el diputat anticapitalista, aquest ha de ser "d'igual a igual", i si no, s'ha de parlar d'un "fals diàleg". "La fi de la repressió, l'alliberament dels presos polítics o la tornada amb garanties dels exiliats són elements de mínims que pensem que el nostre poble ens demana i nosaltres llegim per tenir realitat de diàleg", ha apuntat.Tot el que s'allunyi d'això, ha avisat, és "una farsa per anar a blanquejar el PSOE", i s'ha preguntat: "De què hem de parlar amb l'estat espanyol? Hi ha alguna cosa a parlar?". "Malauradament, a dia d'avui no hem tingut diferències per part del govern del PSOE i el PP", ha denunciat. I en aquest context, ha dit, només hi pot haver "fals diàleg" amb el govern espanyol, també pel que fa als pressupostos, que ha qualificat com una manera més de mantenir aquesta confusió.En aquest sentit, Aragonés també ha considerat poc clara la posició que mantenen el PDECat i ERC al Congrés dels Diputats, respecte dels pressupostos. "No sabem ben bé què estan fent", ha afirmat sobre la moció de censura, i ha afegit: "El que han d'aclarir és quin és el seu camí per a l'exercici del dret a l'autodeterminació". El cupaire també ha avisat que hi ha un "abc" en qualsevol negociació, que és tenir "elements de confiança". I si aquests necessiten mediadors per mantenir el diàleg, és que tenen un "problema molt més greu". "Això és un ridícul espantós", ha sentenciat.Aragonés també ha volgut denunciar la situació del trasllat i la presó preventiva dels presos polítics. "Se'ls va traslladar en condicions infrahumanes", ha afirmat, i no només pel vehicle que els va portar de Brians 2 a a Madrid, sinó per la "paranoia i repressió" que els funcionaris de la presó mostren sobre els seus elements personals que continguin el color groc, o la vulneració del dret a la defensa pel fet de no poder tenir els seus ordinadors: "Assenyalem la institució penitenciària espanyola que ho permet".Pel que fa al trasllat, el diputat també ha denunciat els guàrdia civils que "feien mofa sobre l'exercici del dret a reunió i manifestació dels catalans a les portes de les presons", i ha demanat al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska que doni explicacions sobre les sancions que se'ls han imposat.En aquest punt, el cupaire ha demanat que s'activi la mobilització constant i permanent des de l'inici del judici, ja sigui en forma de manifestació o de vaga general: "Des de la CUP volem fer una crida a la necessitat d'aturar-ho tot".Sobre la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, la CUP també ha precisat que hi ha una sèrie de matèries sobre les quals no està d'acord, malgrat el "cert consens". "La necessitat de màxima transparència ha de ser amb una comissió mixta àmplia i una auditoria externa", ha explicat Aragonés, ja que hi ha una realitat de 78 milions de deute. A més també és important que les funcions que tenia passin als ajuntament i no a altres entitats supramunicipals, i que hi hagi garantia dels drets dels treballadors que assumeixin les noves funcions.

