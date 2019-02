Absolt un professor que s'enfrontava a 55 anys de presó acusat d'abusar d'una alumna de 15 anys

El professor de secundària que s'enfrontava a 55 anys de presó, acusat d'abusar sexualment d'una alumna de 15 anys a Caldes de Malavella ha estat absolt per l'Audiència de Girona.La sentència conclou que "no s'ha acreditat" que mantinguessin relacions sexuals durant les cinc trobades fora del institut entre el 23 de juliol i el 26 d'agost del 2015. La denunciant es va desdir al judici i va assegurar que s'ho havia inventat, aquest fet ha estat clau en la resolució del cas.Tot i això, la sentència carrega contra la inspecció educativa, ja que considera que hauria d'haver pres mesures "radicals" quan es va descobrir que el professor i l'alumne menor d'edat, que tenia problemes de desenvolupament i d'aprenentatge, s'intercanviaven missatges pujats de to i de contingut sexual.

