Torrent, des d'Alcalá Meco: «Forcadell i Bassa representen la voluntat d’un poble que no es rendirà»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha visitat aquest dimarts a la presó d’Alcalá-Meco l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’exconsellera Dolors Bassa, que segons ha afirmat “representen la lluita feminista i la lluita sindical” i també “la voluntat d’un poble que no es rendirà ni defallirà per més que hi hagi repressió”. Ha estat una visita de poc més d’una hora a una setmana de l’inici del judici oral al Tribunal Suprem.A les portes de la presó, i en declaracions a la premsa, ha afirmat que totes dues estan “fortes, valentes i serenes” amb “ganes que comenci el judici per poder-se explicar”. “Aquest és un judici a uns drets i a unes llibertats fonamentals, perquè avui és als independentistes als qui ens toca seure al banc dels acusats, però demà podem ser els feministes, antifeixistes o ecologistes”, ha dit. Preguntat pels pressupostos, Torrent ha recordat que ERC només demana a Sánchez “que tregui el conflicte dels tribunals i el posi a l’àmbit de la política, i que faci política, és a dir, d’estadista".Torrent, que aquest dilluns també va visitar Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a Soto del Real, ha afirmat que “aquest és un judici a la democràcia”. “Això no va només d’independentisme, sinó sobretot de democràcia”, ha sentenciat.El president del Parlament ha explicat que en el cas de Bassa i Forcadell, els funcionaris no els van comissar la roba ni els objectes de color groc que duien en el moment de l’ingrés, com sí que va passar a Soto del Real amb la resta de presos. En tot cas –i negant la pregunta d’un periodista- ha afirmat que aquest comportament dels comissaris no es devia a un excés de roba, com apuntava la pregunta, perquè només va afectar les peces de color groc.Preguntat pels pressupostos, ha recordat que ERC ja ha deixar clars els passos que el govern de Pedro Sánchez ha de fer per obtenir el seu suport. “El que és preocupant és que l’única alternativa que es pot posar sobre la taula és que la situació pot ser molt pitjor”, ha dit. Segons Torrent, aquesta és “una segona volta del debat de la moció de censura” i ERC “ha de saber què vol Sánchez per aquesta legislatura i com vol abordar el conflicte polític a Catalunya”.

