El Vaticà va apartar l'actual rector de Constantí per sospites sobre abusos i pornografia infantil

L'actual rector de l'església de Constantí, Francesc Xavier Morell, havia estat traslladat de dues parròquies anteriors per sospites sobre abusos a menors i pornografia infantil. Segons avança Catalunya Ràdio , l'Arquebisbat de Tarragona afirma que van iniciar una investigació després de rebre denúncies per part d'una de les víctimes.El Vaticà, dos anys després, va negar cap delicte civil i va aplicar el protocol canònic. En aquest cas, Morell va ser apartat durant dos anys i cessat de tots els càrrecs. També el delegat de Catequesi de la Diòcesi de Tarragona. El religiós, que fa mig any que és a Constantí, ha passat abans per esglésies de Reus, Vila-seca i Tarragona.Segons el mateix mitjà, el Vaticà ha hagut d'intervenir en dos casos més de capellans en actiu al Camp de Tarragona. Cal recordar que aquesta església està en el punt de mira després que Joan Maria Ramon denunciés que als anys 70, el rector de l'època, Pere Llagostera, havia abusat de diferents nens. En una entrevista a NacióDigital, explica com va viure aquells moments i com va aconseguir superar-ho.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor